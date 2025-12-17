Le contrôle technique va évoluer au 1er janvier 2026 et ce détail pourrait tout changer

Le contrôle technique pour les voitures va changer dès le 1er janvier 2026. À partir de cette date, les automobilistes devront faire attention à un élément dans leur voiture, au risque de passer une contre visite.

Le contrôle technique est un rendez-vous indispensable quand on a une voiture afin de faire toutes les vérifications nécessaires sur le véhicule. Alors que le contrôle technique des motos est entré en vigueur en 2024, celui des voitures va évoluer dès le 1er janvier 2026 avec une nouveauté importante.

Crédit photo : iStock

À partir de cette date, une nouvelle mesure de sécurité va être mise en place lors du contrôle technique. Si vous êtes concerné, vous risquez la contre visite ainsi que l’immobilisation de votre véhicule.

Changer ses airbags

Cette vérification concerne les airbags concernés par le scandale Takata. Pour rappel, des dizaines de millions de véhicules ont été commercialisés avec des airbags défectueux entre 1990 et 2010. Ces derniers risquent d’exploser violemment lors d’un accident et de causer de graves blessures, voire la mort.

Crédit photo : iStock

Ces airbags Takata ont été installés dans de nombreux modèles de voitures. Parmi les plus répandus, on trouve la Honda Civic, la Toyota Corolla, la Volkswagen Golf, la Ford Fiesta ou encore la BWM Serie 3.

Pour alerter les automobilistes, une grande campagne de sensibilisation est en cours depuis plusieurs mois. Comme le rappelle Capital, tous les véhicules qui ont ces airbags doivent être mis à l’arrêt tant que l’équipement n’a pas été remplacé, en raison de leur dangerosité. Mais malgré cette mise en garde, il resterait encore 1,3 million de véhicules qui circuleraient avec des airbags Takata, selon des chiffres rapportés par Auto Plus.

Une immobilisation du véhicule

Après avoir averti les automobilistes, les constructeurs vont sévir. Si à partir du 1er janvier 2026, votre voiture est toujours équipée de ces airbags, vous risquez une grosse sanction. En effet, votre voiture ne passera pas le contrôle technique et vous devrez impérativement faire une contre-visite pour défaillance technique, et donc payer plus cher.

En plus de cela, votre véhicule sera immobilisé tant que vous n’aurez pas effectué le changement d’airbag, et ce dès minuit le jour même du contrôle technique. Une mesure forte pour inciter les automobilistes à changer leurs airbags et rouler en toute sécurité.