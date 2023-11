Ce patron milliardaire offre un séjour à Disneyland à ses 1.200 employés

En Asie, un patron milliardaire a offert un séjour à Disneyland à ses employés pour les féliciter de leur bon travail et fêter les 20ème et 30ème anniversaires de ses entreprises.

Imaginez que vous puissiez profiter d’un séjour à Disneyland gratuitement. Ce rêve est devenu réalité pour les employés d’une entreprise asiatique. Ken Griffin, un patron milliardaire dont la fortune s’élève à 36 milliards de dollars (soit environ 32 millions d’euros), a décidé de payer un voyage à Disneyland pour 1 200 de ses employés.

Ken Griffin est le PDG du fonds spéculatif multinational Citadel LLC et fondateur de Citadel Securities. Pour féliciter son personnel, le récompenser pour son travail et pour fêter les 20ème et 30ème anniversaires de ses entreprises, Ken Griffin a organisé ce séjour à Disneyland pour ses employés travaillant à Hong Kong, Singapour et Tokyo.

Un séjour offert à Disneyland

Ainsi, les employés se sont rendus à Tokyo Disneyland et DisneySea avec leurs conjoints et leurs enfants. Au total, 300 enfants ont pu participer à ce séjour inoubliable. Ken Griffin a couvert toutes les dépenses liées à ce voyage dont les frais de déplacement et les billets du parc. En plus de cela, les employés ont pu profiter pleinement de leur visite puisqu’ils ont reçu des billets coupe-file qui leur ont évité de longues files d’attente avant les attractions.

Crédit photo : iStock

En moyenne, le prix d’un billet coupe-file d’une journée varie entre 52 dollars (47 euros) et 72 dollars (65 euros). Ainsi, pour 1 200 personnes, Ken Griffin a dépensé près de 100 000 dollars (91 000 euros) pour une seule journée.

Ce n’est pas la première fois que ce patron offre un voyage VIP à ses employés. En décembre 2022, il a payé un voyage à son personnel américain, canadien et européen. Par le passé, il a déjà organisé un concert privé avec Carly Rae Jepsen, Diplo et Coldplay. Il a également payé des nuits dans des hôtels luxueux, d’autres billets de parcs d’attraction ainsi que des repas délicieux.