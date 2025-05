Elle choisit un prénom inspiré par plusieurs séries cultes pour son bébé, les internautes le jugent “ridicule”

Sur les réseaux sociaux, une future mère de famille a suscité l’indignation des internautes en dévoilant le prénom qu’elle comptait donner à sa fille.

Pas facile de trouver un prénom pour un bébé. Il est encore moins facile d’en trouver un qui fera l’unanimité auprès de ses proches ou de l’opinion publique. Pourtant, il s’agit d’un choix personnel qui accompagnera le nourrisson toute sa vie, à moins qu’il en décide autrement lorsqu’il sera adulte.

Pour trouver un prénom, certains s’inspirent de la mode, d’un souvenir de famille ou de leur film ou de leur série préférée. Quitte à faire preuve de créativité ! Cependant, des fois, le choix d’un prénom peut faire grincer des dents. Sur Reddit, une adolescente a révélé le choix de prénom que sa grande soeur a choisi pour son futur bébé. Un prénom choisi en référence à plusieurs séries cultes.

Crédit photo : iStock

Elle révèle que la future maman aurait tranché sur un mix de prénoms inspirés de personnages issus de ses séries préférées, à savoir Naruto, Game of Thrones et Numéro Quatre.

Un prénom qui divise la famille

Un sacré mélange des genres qui donne lieu à un prénom tiré à quatre épingles : Hinata Daenerys Six. Pour couronner le tout, elle envisage même d’ajouter le nom “Aziraphale”, en référence à la série Good Omens, comme deuxième prénom. Au total, ça donne un prénom très original qui effraie l’adolescente, future tante du bébé, qui craint que sa future nièce soit harcelée à l’école.

Le post a recueilli plus de 12 000 réactions et plus de 2 000 commentaires, la majorité des internautes critiquant le manque de réalisme de la future maman. Certains recommandent de “tester le prénom à haute voix dans une cour d’école ou dans un bureau administratif”, pour se rendre compte de la difficulté.

Crédit photo : iStock

La situation familiale semble tendue : la future maman, accusant sa sœur d’être “manipulatrice”, refuse d’écouter les conseils. Son mari, informé du choix, ne réagit pas, tandis que les grands-parents tentent de la convaincre de faire marche arrière. Au milieu de tout ça, le bébé n’aura évidemment pas son mot à dire.