Ce prénom masculin court est devenu très populaire ces dernières années

Vous attendez un petit garçon et vous n’avez pas encore trouvé son prénom ? Cela tombe bien : voici le prénom qui séduit les parents depuis plusieurs années.

Cela n’aura échappé à personne et sûrement pas aux professeurs des écoles : certains prénoms sont plus populaires que d’autres. L’un d’entre eux occupe même le top 10 des prénoms les plus donnés en France depuis plusieurs années, selon l’officiel des prénoms.

Ce prénom masculin est tellement tendance qu’il a été donné à 3212 nourrissons nés en 2022. Vous l’avez ? Il s’agit du prénom biblique Adam. Vous l’ignorez peut-être, mais Adam vient du terme «adama» qui signifie «fait en terre rouge». Adam est aussi le premier homme, créé par Dieu à son image.

Crédit Photo : Shutterstock

Le prénom Adam gagne en popularité au début des années 2000. À l’époque, il a été attribué à 827 nouveau-nés. Il atteint des sommets en 2016, où il est donné 4 654 petits garçons. À noter que 3 386 bébés portaient ce prénom en 2020.

En 2022, il termine à la 9ème place du top des prénoms favoris des parents. Selon l’officiel des prénoms 2024, Adam sera également tendance l’année prochaine. Sa fête est célébrée le 17 juin.

Un prénom court et doux

Court et doux, le prénom Adam est très en vogue. Courageux, charismatique et honnête, Adam est un être volontaire et fonceur et déterminé. C’est simple : il n’a pas peur de relever des défis.

Sociable, il suscite l’admiration de ses amis et collègues, qui se reposent beaucoup lui. Adam est aussi une personne qui fait attention à son image. En d’autres termes, il a peur du ridicule.

Crédit Photo : Shutterstock

Adam est un amoureux fidèle qui a du mal à exprimer ce qu’il ressent. Pourtant, il fait tout pour entretenir la flamme dans son couple. Les enfants qui portent ce prénom sont de véritables boute-en-train dotés d’une imagination débordante.

Un grand nombre de célébrités portent le prénom Adam : Adam Levine, Adam Brody, Adam Driver ou encore Adam Levine.