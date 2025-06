Un psychologue révèle que ce que vous mettez dans votre valise est révélateur de votre personnalité

Avant de partir en vacances, vous préparez vos bagages à l’avance et vous choisissez vos affaires avec soin ? Ou au contraire, vous préparez tout à la dernière minute ? Ces petites habitudes en disent beaucoup sur vous, selon un psy.

Au moment de partir en week-end ou en vacances, il ne faut pas manquer une étape importante : la préparation des bagages. Nous devons trier nos affaires et choisir ce que nous emmenons, ce qui peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes.

La façon de faire notre valise serait révélatrice de notre personnalité. En effet, selon le psychologue Christian Richomme, ce que nous mettons dans notre valise en dit beaucoup sur nous, tout comme la façon de la préparer. D’après l’expert, les personnes qui préparent leur valise plusieurs jours à l’avance ressentent un “besoin de tout contrôler, une anxiété face à l’inconnu, une volonté de prévoir pour ne pas être pris au dépourvu”, comme le rapporte Doctissimo.

Crédit photo : iStock

À l’inverse, les personnes qui font leurs bagages à la dernière minute seraient capables de lâcher prise plus facilement et seraient moins stressées, selon la professionnelle Maïté Tranzer interrogée par Psychologies. Mais selon Christian Richomme, cela pourrait également traduire “un refus de s’engager dans le départ, un désinvestissement affectif ou une forme de déni de la réaction du voyage”.

Un reflet de notre personnalité

Concernant le contenu de notre valise, les objets que l’on choisit en disent beaucoup sur nous. C’est notamment le cas des objets inutiles comme une robe que l’on ne met jamais, un surplus de livres ou une trousse de secours débordante. Selon le psychologue, mettre trop de choses inutiles dans sa valise traduit une anxiété, une peur de manquer et de se retrouver démuni. De leur côté, les personnes minimalistes qui se concentrent uniquement sur les indispensables à mettre dans sa valise peuvent ressentir un besoin de liberté ou un évitement affectif.

“Un sac très réduit peut révéler un besoin de liberté, de détachement ou au contraire, une forme de déni. Préparer sa valise est un acte symbolique : on décide ce qu’on garde, ce qu’on laisse, ce dont on croit avoir besoin ou ce dont on ne veut surtout pas se passer”, a expliqué Christian Richomme.

Crédit photo : iStock

Enfin, si vous utilisez toujours la même vieille valise depuis des années, et que vous l'avez même réparée au fil du temps, cela peut traduire un fort attachement au passé et une résistance à la nouveauté. Avec toutes ces explications en tête, vous ne verrez peut-être plus votre valise de la même façon !