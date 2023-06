Les 4 indispensables à mettre dans sa valise quand on part en vacances

C’est bien connu : il est conseillé de préparer sa valise à l’avance pour ne rien oublier quand on part en vacances. Cela tombe bien, voici la liste des quatre indispensables à mettre dans ses bagages avant le grand départ !

Préparer ses bagages peut rapidement devenir une source de stress pour de nombreuses personnes. La raison ? Ces dernières ont peur d’oublier certaines affaires avant le départ en vacances. Si vous avez prévu de partir en vacances cet été, voici une liste de quatre indispensables à mettre dans sa valise (en partant du principe que vous avez déjà pensé aux vêtements !).

1) Une trousse de toilette

La trousse de toilette est l’élément à glisser en priorité dans sa valise. Ce petit sac peut contenir un gel douche et du shampoing, une brosse à dents, un dentifrice et un peigne. Mais ce n’est pas tout ! Nous vous conseillons également de prendre des produits de beauté, un démaquillant, des cotons-tiges, un déodorant, un rasoir et mousse à raser ou encore des serviettes hygiéniques et des tampons.

2) Une trousse à pharmacie

La trousse à pharmacie est indispensable pour les vacances. La trousse de secours idéale contient des médicaments prescrits par votre médecin, une crème solaire, une crème contre les brûlures, un produit anti-moustiques, du matériel pour soigner les blessures et autres coupures, du sérum physiologique. Comme le rappelle le site officiel de l’Assurance Maladie, il ne faut pas oublier de prendre des anti-inflammatoires, des médicaments contre la diarrhée, les nausées, le mal des transports.

Enfin, une trousse à pharmacie doit également abriter des pansements pour petits et grands. Pour les tout-petits, la marque Velpeau a mis au point des pansements amusants et faciles à poser.

3) Des appareils électroniques

Si vous partez à l’étranger, n’oubliez pas de prendre votre chargeur et/ou un adaptateur. Cet accessoire vous permettra de brancher les appareils électriques dans un autre pays, comme les États-Unis. Concernant les autres appareils, vous pouvez emporter un appareil photo, un ordinateur portable ou encore une tablette.

4) Des accessoires indispensables

Pour passer des vacances d’été en toute sérénité, pensez à glisser des sacs plastiques pour le linge sale, un cendrier de poche, des mouchoirs, vos papiers d’identité, une paire de lunettes de soleil ou encore un ou deux romans dans votre valise.

