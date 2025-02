Test de l'escalier : si vous n'arrivez pas à monter ce nombre de marches en 60 secondes, vous avez peut-être un problème de santé

Vous voulez savoir si vous êtes en bonne forme physique ? Faites le test de l’escalier ! Un défi simple à réaliser qui consiste à monter le plus de marches possible en 60 secondes.

Essouflements, fatigue, faiblesse dans les jambes : tous ces signes traduisent un épuisement et une mauvaise santé. Mais à partir de quel stade pouvons-nous considérer que nous sommes en mauvaise forme physique ? Pour le savoir, faites le test de l’escalier.

Crédit photo : iStock

En effet, le test de l’escalier est révélateur de votre forme physique. Ce défi simple à réaliser permet de vous auto-évaluer et peut en dire beaucoup sur votre état de santé. Le principe est simple : montez un escalier à la hâte et comptez le nombre de marches que vous pouvez gravir sans vous arrêter pendant 60 secondes.

Combien d’étages pour être en forme ?

Si vous êtes capable de monter huit étages sans vous arrêter en moins de 60 secondes, cela signifie que vous avez une excellente condition physique. Si vous pouvez monter rapidement quatre étages sans être trop essouflé ou forcé de vous arrêter, vous avez également une bonne capacité physique.

En revanche, si vous êtes essouflé avant d’avoir monté deux étages au point de ne plus pouvoir parler ou de devoir vous arrêter, vous souffrez peut-être d’un problème de santé. Dans ce cas, il est recommandé d’aller voir votre médecin traitant ou un cardiologue pour vérifier votre santé cardiaque, notamment si vous êtes très essouflé.

Crédit photo : iStock

Monter les escaliers est une façon de bouger un peu plus chaque jour, et même de perdre du poids. Pour prendre soin de sa santé, il est recommandé de faire ce geste au lieu de prendre l’ascenseur. Notre Temps conseille également de privilégier les chemins à pied au lieu de la voiture quand c’est possible, de se lever de sa chaise toutes les deux heures pour marcher et s’étirer, et de passer moins de temps devant les écrans et dans son canapé pour privilégier la marche ou le vélo. Pour vous motiver, voici la distance idéale à parcourir chaque jour en marchant.

En mettant en place ces petites habitudes au quotidien, vous serez moins essouflé et en meilleure santé.