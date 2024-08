Très courant en France, ce prénom mixte est celui qui a un QI le plus élevé selon une étude

Une étude menée par l’université de Stanford, aux États-Unis, a révélé quels sont les prénoms qui coïncident avec la plus grande intelligence. Au sommet de ce classement, un prénom très populaire en France.

Lorsqu’on devient parent, nommer un bébé fait partie des étapes cruciales de ce rôle. Bien souvent, les parents choisissent des prénoms qu’ils aiment et se réfèrent généralement à leur propre feeling, ou aussi à leur signification étymologique, sans se soucier des données scientifiques.

Les prénoms ne sont certainement pas liés à des traits de caractères en développement, comme l’humour ou l’intelligence. Cependant, une équipe de chercheurs de l’université de Stanford (États-Unis) s’est lancée dans une étude pour déterminer quels sont les prénoms qui correspondent à un quotient intellectuel (QI) plus élevé.

Pour cela, ils ont fait passer des tests d’intelligence à environ 70 000 personnes. Une fois cette étape terminée, ils ont regroupé les dix prénoms reliés à un QI plus élevé que la moyenne. Ils ont également dressé la liste des 10 prénoms liés à un QI plus bas. Il est important de préciser que ce n’est pas parce que ce prénom se retrouve parmi les “plus intelligents” que toutes les personnes le portant le sont d’emblée. Idem pour les QI les plus bas.

Crédit photo : iStock

En analysant les résultats des tests passés sur l’échantillon de personnes, ils ont conclu que le prénom Camille était celui qui avait le QI moyen le plus élevé avec un score de 182. Un résultat qui contentera tout le monde puisque ce prénom a la particularité d’être mixte en France.

D’où vient le prénom Camille ?

Le prénom Camille a aussi réussi cette prouesse d’être aussi populaire à travers les générations. En donnant ce prénom à son héroïne dans le roman “La Nouvelle Héloïse”, Jean-Jacques Rousseau a été le premier à le populariser au XVIIIème siècle. En 2023, ce ne sont pas moins de 971 garçons et 866 filles qui sont nés sous le nom de Camille en France.

À son origine étymologique, le prénom de Camille trouve ses racines dans le nom de famille romain Camillus (masculin) et Camilla (féminin), qui signifiait “jeune assistant” ou “serviteur des dieux”. Ce terme désignait, durant la période de la Rome antique, les jeunes garçons ou les jeunes filles de famille nobles qui servaient dans les cérémonies religieuses en tant qu’assistants des prêtres.

Crédit photo : iStock

Il s’agit donc d’un prénom associé à une fonction sacrée et honorifique, symbolisant la pureté, le service, la noblesse d’esprit et la dévotion. Depuis, Camille a traversé les époques historiques pour devenir un prénom universel et intemporel, aussi bien porté par les hommes que par les femmes.