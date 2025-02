Ce comportement souvent mal vu est en fait un signe d'intelligence supérieure, selon une étude

Si vous vous reconnaissez dans ce comportement, c’est que vous faites peut-être partie des personnes dont l’intelligence est plus élevée.

Selon le site de santé Giropharm, la moyenne mondiale obtenue au test de QI est de 100. Ainsi, 50 à 60% de la population mondiale se situe entre 90 et 100, poursuit le site. La France est donc bien située puisque la moyenne nationale dans notre pays serait de 96,96, selon l'Institut américain de recherches Ulster.

Par ailleurs, l’intelligence d’une personne ne se mesure pas qu’à ses capacités intellectuelles, mais également à son comportement. Et il existe un signe distinctif aux personnes ayant un quotient intellectuel compris entre 120 et 130 (l'intelligence supérieure se situe entre 100 et 130), comme l’expliquent des chercheurs.

Dans son étude, le British Journal of Psychology indique que ces personnes plus intelligentes que la moyenne se distinguent par un comportement bien différent des personnes ayant un QI moyen.

Ce comportement serait le signe des personnes au QI élevé

Crédit photo : Jovanmandic/ iStock

Les chercheurs ont analysé et observé le comportement de 15 000 participants à l’étude. Ils les ont séparé en deux groupes : d’un côté les personnes au QI moyen et de l’autre les personnes au QI élevé. Puis, les chercheurs leur ont posé la même question, à savoir où ils préféraient vivre.

Les chercheurs ont remarqué que les personnes ayant un QI moyen avaient opté pour vivre dans une ville moyenne où les interactions sociales sont nombreuses. Pour les personnes ayant un QI élevé, elles avaient opté pour vivre dans des lieux plus reculés où les interactions sociales sont quasiment inexistantes.

Crédit photo : Prostock-Studio/ iStock

Ce désir de solitude peut souvent être mal perçu. Pourtant, les chercheurs donnent les raisons de ce choix chez les personnes a priori plus intelligentes. Selon les scientifiques, ces personnes préfèrent rester seules pour se consacrer à leurs objectifs. Ainsi, elles ne voient pas l’intérêt pour elles de se mêler à la foule alors qu’elles pourraient se concentrer sur des activités qui conviennent à leur niveau intellectuel.

Bien évidemment, ce comportement n’est pas entièrement exclusif aux personnes ayant un QI élevé. On retrouve le même genre de comportement chez les personnes anxieuses ou introverties. Elles sont en général plus à l’aise seules, dans le confort de leur maison qu’en société. Enfin, l’interaction sociale est importante pour la santé physique mais surtout mentale. Rien ne vous empêche d’apprécier la solitude et de vous mêler à la foule de temps en temps.