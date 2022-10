Ce TikTokeur handicapé inspire sa communauté avec des vidéos de maquillage bluffantes

Gabe Adams-Wheatley, un TikTokeur de 23 ans et maquilleur autodidacte malgré son handicap est devenu une star du Web. Zoom.

Il est toujours possible d’atteindre ses rêves. La preuve, avec l’histoire de Gabe Adams-Wheatley. Âgé de 23 ans, Gabe est lourdement handicapé, sans bras, ni jambes, le jeune homme a dû faire face aux regards des autres toute sa vie et apprendre à s’aimer.



Crédit : Gabe Adams-Wheatley

Grâce à l’amour de ses parents adoptifs et à ses proches bienveillants, il a finalement réussi à prendre confiance en lui et à découvrir l’univers de la beauté et du maquillage.

Un tiktokeur résilient

En plus d’études de danses et à force de concours, Gabe a pris goût à se maquiller pour les compétitions : “J'ai commencé à regarder beaucoup de tutoriel de maquillage sur YouTube et sur leurs techniques et à prendre en considération ce qui fonctionne le mieux pour moi, car je dois utiliser les pinceaux de maquillage et les éponges de beauté d'une manière très différente et unique”, a-t-il confié à Popsugar. Il a ajouté : “Quand j'ai commencé à me maquiller, la meilleure façon par laquelle je pouvais procéder était de m'allonger et d'avoir une serviette sur le sol pour ne pas mettre de produits sur le tapis.”

Très vite, cela s’est transformé en passion et Gabe a choisi de partager ses maquillages sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Il compte désormais plus de 3,4 millions d’abonnés sur TikTok et inspire avec ses vidéos.

Un make-up artiste qui fait preuve de résilience. Chapeau !