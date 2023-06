Rendez-vous aux terrasses de Bellep, l'événement festif de l'été à ne pas manquer !

En quête d’une échappée estivale pour vous amuser et vous détendre ? Le Centre Commercial Belle Épine dévoile les terrasses de Bellep. Et le programme est alléchant.

Quoi de mieux qu’un break en terrasse cet été pour se détendre et "chiller" en bonne compagnie ? Le centre commercial Belle Épine l’a bien compris et a dévoilé un évènement de taille : l'ouverture des terrasses de Bellep dès ce mercredi 21 juin jusqu'au mercredi 05 juillet 2023 de 11h à 23h (au niveau de la Porte 2, à côté du Beach Bowling).

Un lieu de partage

Au programme pour cet évènement festif : un lieu inspiré des Box Park de Londres - un évènement qui rassemble les communautés en proposant de quoi consommer mais aussi se divertir. Ainsi, pour cette version française, on pourra se régaler avec de la “food” signée Leon Fish Brasserie, mais également des animations en soirée, une scène ouverte avec des plateaux de stand-up dont deux avec le Paname Art Café, des ateliers DIY, des DJ sets ainsi que la présentation d’associations et troupes d'artistes. En clair, il y a de quoi passer du bon temps !

Crédit photo : Centre commercial Belle Épine

D’ailleurs, le 1ᵉʳ juillet prochain aura lieu un battle de breaking organisé par Top Rock Society et le centre commercial Belle Épine. Un programme 100% hip-hop et gratuit qui devrait plaire.

À noter que des animateurs seront présents tous les jours de 17h à 23h en plus des animations établies. De quoi avoir un maximum d’ambiance. De plus, des ateliers pour les enfants sont aussi prévus. Le combo idéal pour rassembler petits et grands.

Crédit photo : Centre commercial Belle Épine

Enfin, cet évènement est réservé aux membres du programme de fidélité Belle Epine & moi. Alors, n’oubliez pas de vous inscrire !