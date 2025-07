Fini les cuisses qui frottent, un spécialiste dévoile l'astuce pour éviter les douleurs cet été

En été, vos cuisses se frottent entre elles et cela provoque des douleurs et des brûlures ? Voici comment y remédier.

L’été est de retour partout en France, puisque le pays connaît une vague de chaleur avec un pic intense ces derniers jours. Pour ne pas avoir trop chaud, nous sommes nombreux à sortir robes, jupes et shorts. Si ces tenues sont très confortables, un problème se pose chez de nombreuses femmes : les cuisses qui frottent.

En marchant sans protection, nos cuisses peuvent se frotter entre elles et créer des brûlures et des douleurs. À vif, la peau est très douloureuse et la marche peut devenir difficile. Ces symptômes désagréables peuvent être renforcés par la transpiration qui s’accumule à cet endroit et peut rendre la peau plus sujette aux irritations et aux infections.

Crédit photo : iStock

Heureusement, il existe des solutions pour venir à bout de ce problème. Interrogé par Doctissimo, le docteur Gérald Kierzek donne les bons réflexes et les gestes à adopter pour limiter les douleurs.

Éviter les brûlures

Le spécialiste conseille de porter des vêtements faits à partir d’un tissu respirant comme le coton, le lin ou la laine mérinos. Évitez les matières synthétiques comme le polyester ou le nylon. Vous pouvez également investir dans des bandes de silicone ou de gel à placer à l’intérieur des cuisses ou dans des shorties, à placer sous une jube ou une robe. Selon Santé Magazine, ces petits shorties, aussi connus sous le nom de cyclistes, se déclinent dans toutes les couleurs, toutes les tailles et à tous les prix.

Crédit photo : iStock

Si malgré ces précautions, votre peau est irritée, vous pouvez calmer les douleurs avec des crèmes apaisantes comme de la Biafine ou de la Vaseline. Lavez votre peau à l’eau tiède en utilisant un savon doux surgras et appliquez une crème réparatice ou du gel d’aloe vera. Ainsi, vos douleurs disparaîtront rapidement et vous pourrez à nouveau profiter pleinement de l’été.