Ces 20 trucs qui font de toi un millennials

Vous êtes nés entre le début des années 80 et la fin des années 90 ? Félicitations ! Vous faites partie de l'incroyable communauté des millennials.

Si vous êtes nés entre le début des années 80 et la fin des années 90 vous êtes la génération de Friends, Alerte à Malibu, le début des gameboy ou du téléphone ! Vous êtes de cette génération des millennials, milléniaux en bon français ? Alors vous allez sûrement vous reconnaître parmi ces choses qui font de toi un millennial.

1. Les millennials n'ont qu'un réseau social favori : facebook

Cette génération se connaîtra dans ce top. Crédit : IStock

C'est une question de génération ! Alors que les nouvelles générations privilégient les réseaux sociaux comme Instagram ou Tiktok, les millennials, eux, restent accros à Facebook, qui a connu son âge d'or pendant leur adolescence. N'allez pas leur dire que c'est has been... Ils risqueraient de mal le prendre !

2. Ne parlez pas d'âge aux millennials... Ils ont toujours l'impression d'avoir 20 ans

L'âge est un sujet tabou chez les millennials. Crédit : IStock

Aujourd'hui âgés entre 25 et 40 ans, ces jeunes adultes ont du mal à grandir. On les comprend ! C'est toujours compliqué de passer le cap de la trentaine ou de la quarantaine ! Alors dans ce monde plein de nouvelles technologies, ils ont bien raison nos milleniaux de prendre le temps !

3. Ils sont moralisants avec la génération Z

Il n'y a pas de pitié entre les générations. Crédit : IStock

En vrai, on a tous tendance à penser que notre génération est la meilleure, pas vrai ? Tout le monde cherche à défendre son univers, sa culture, sa société... Mais c'est vrai que les millennials ont connu l'âge d'or de la culture et de la télévision. Les Simpsons, les Spice Girls, le phénomène mondial des Boys Band, NTM, Les Inconnus... Et j'en passe ! Niveau film, série télé et musique, ils étaient sacrément gâtés ces millennials.

4. Les millennials détestent le réseau social Tiktok

Les réseaux sociaux et les milleniaux, ça ne matche pas autant que la génération Z. Crédit : IStock

Dans un monde idéal pour ces jeunes, Tiktok n'existerait pas. Perte de temps ou contenu inintéressant, ce réseau social né avec la génération Z, n'a rien à envier aux gameboy que les millenniaux ont connus dans les années 2000.

5. Cette génération de millennials crée des groupes Whatsapp à tout va !

Internet a séparé des générations entre elles. Crédit : IStock

Un groupe Whatsapp EVG, un groupe parent d'élève, pour ceux qui sont parents, ou encore un groupe "Family", ces jeunes adultes ne reculent devant aucun groupe de messagerie instantanée.

6. Les milléniaux regardent Friends

En France, nos millennials aiment regarder la série Friends. Crédit : IStock

On ne pouvait pas le louper ce point, impossible ! Ces jeunes sont nés avec cette série. S'en était même devenu leur rituel quotidien avec leurs frères et sœurs ou leur bande de potes. Vous vous reconnaissez n'est-ce pas ?

7. La génération millennials utilise "LOL" comme un point ou une virgule

Il n'y a pas que les jeunes qui utilisent ces mots tirés d'internet, les millennials aussi ! Crédit : IStock

Dans le monde, il n'y a que les millennials qui utilisent "LOL". Cette surconsommation de ce mot à tendance à mettre à bout leurs proches, qui ne supportent plus ces tics de langage !

8. Les millennials adorent dire "c'était mieux avant"

La société évolue au rythme des générations. Crédit : IStock

"C'était mieux avant", c'est bel et bien la phrase préférée des millenniaux. Alors que la société, la consommation, la population du monde évoluent, ces jeunes adultes sont très souvent nostalgiques du temps de leur enfance, où tout était plus beau !

9. Détester Tiktok mais regarder des Tiktok publiés sur Instagram, ça les millennials adorent !

Et oui, les millennials n'ont pas encore tous les codes des réseaux sociaux. Crédit : IStock

Vous savez , généralement, les millennials détestent Tiktok. Mais ils adorent regarder des vidéos tirées du réseau social et publiées sur Instagram. Ils maintiennent que ce n'est pas pareil sur Instagram... ne leur parlez pas d'âge on a dit !

10. Cette génération adule l'univers Harry Potter

Dans cette société, les millennials ont fait le choix de la série à succès Harry Potter. Crédit : distributeur de films AlloCiné

Ils ont grandi avec cette série phénomène et le petit sorcier à lunettes n'a plus de secret pour eux. On en est sûrs ! Plus qu'une simple série fantastique, Harry Potter est, pour ces jeunes adultes, un phénomène de société.

11. La génération millennials déteste qu'on les qualifie de "boomers"

Parfois, il faut un mode d'emploi pour comprendre la nouvelle génération, et les milleniaux l'ont bien compris. Crédit : IStock

Un boomer c'est une personne qui n'est plus à la page de la société actuelle. Il est vrai que parfois, on a du mal à les suivre ces nouvelles générations. Il faudrait presque un mode d'emploi !

12. Cette génération adore utiliser des GIF ou des meme sur les réseaux sociaux

Et un jour, les millennials ont découvert les nouvelles technologies. Crédit : GIF

En réponse à une blague ou un simple "ça va?", cette génération adore répondre avec des GIF ou des meme. Ces petites images animées d'internet sont un contenu digital très utilisés par ces jeunes. Il en existe des milliers, il suffit juste de trouver le bon !

13. Ne leur parlez surtout pas de JUL...

Le rappeur français JUL n'est pas le préféré des millennials, qui généralement ne comprenne pas ses chansons. Crédit. Spotify

Artiste incontesté et adulé par la nouvelle génération, JUL n'est pas vraiment apprécié par les personnes natives des années 80 et 90. La présence d'autotune les dérange et ils ne comprennent même pas les paroles... C'est une question de génération, encore une fois !

14. Quand on est un millennial, on boit du vin...

Cette génération des millennials préfère le vin aux autres boissons alcoolisées. Crédit : IStock

À l'heure de l'apéro, ne lui parlez pas de cocktails ou d'alcool fort, chez les millennials, c'est vin, et de toutes les couleurs !

15. ... Et on écoute de la musique des années 90 !

Travail, jeux vidéos, musique... Beaucoup de choses séparent les générations. Crédit : IStock

NTM, Depeche Mode, U2... La musique aussi est une affaire de générations. Ces jeunes écoutaient ces musiques enfants, en voiture, en allant à l'école, dans les booms ou dans les boîtes, plus vieux. Alors inutile de leur parler des nouveaux groupes ou artistes à la mode. Ils ne répondront qu'une chose. "c'est qui?".

16. Les millennials ne comprennent pas les looks déjantés de la nouvelle génération

Vous aussi vous avez besoin d'un mode d'emploi pour décrypter les goûts de la nouvelle génération ? Crédit : IStock

Après la musique, les nouvelles technologies ou les systèmes de communication, le style vestimentaire est un élément de discorde entre les générations. D'ailleurs, souvent, les personnes natives de cette génération sont interloquées en découvrant les styles toujours plus extravagants des jeunes d'aujourd'hui. Ils sont restés dans les vestes en jean et les pâtes d'elf' !

17. Les millennials ne jurent que par les emojis !

Pour les millennials, les emojis, c'est la vie ! Crédit : IStock

Smiley ou emojis, appelez-les comme vous voulez, ils sont les petites têtes préférées des millennials. Pour traduire leurs émotions, ils sont utilisés à tout va !

18. Les millennials sont obsédés par le café

Boire du café. Crédit : Istock

C'est bien connu, les millennials adorent boire du café, du matin jusqu'au soir... Au travail, quand ils s'ennuient, bref tout le temps jusqu'à qu'ils se mettent au décaifiné.

19. Ils aiment changer de travail !

La reconversion profesionnelle un truc de millennials. Crédit : IStock

20. Faire des brunch

Les brunch c'est tous les dimanche !