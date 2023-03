Tu fais partie de la jeune génération ? Découvre ce qui te différencie à travers ce top 15 des trucs qui font de toi un vrai gen z.

Les trucs qui font de toi un vrai gen Z : le top 15 à découvrir

À voir aussi

Jeune travailleur de la génération Z en train de lire un livre Crédit : LanaStock

Si tu es né(e) entre 1997 et 2010, même à une année près, tu es de celles et ceux qui appartiennent à la générationz, juste après les millenials ou la génération Y. Comme c’est sûrement aussi ton cas, les jeunes de la génération z ont grandi avec Internet. Ils sont férus de réseaux sociaux, ont des choix différents et affirmés par rapport au monde du travail et à la société (et en particulier les millenials), et beaucoup d’entre eux adoptent un mode de consommation basé sur les possibilités offertes par le Web. Par exemple, ils passent immanquablement par les essais virtuels avant tout achat d’articles de mode.

En France et contre toute attente, les jeunes de la gen Z représentent, avec les millenials, 63 % des consommateurs en ligne de produits de luxe. Mais ce qui fait l’identité des membres de la gen z ne se limite pas à ces quelques aspects. Voici le top 15 des trucs qui font de toi un vrai gen Z!

1 – La génération Z aime paraître stylée

Style vestimentaire d’un jeune de la génération Z Crédit : pinterest

La génération Z porte souvent des vêtements « stylés » et accorde une importance particulière au look pour être « aesthetic » (c’est bien le mot non ? ), surtout lorsqu’il s’agit de poster une photo de soi sur les réseaux sociaux. Ils aiment dénicher les tendances en vogue, mais affectionnent aussi les touches « vintage » qui paraissent paradoxalement « ringardes » aux yeux des millenials. Que personne ne s’étonne de voir un jeune homme, ou une jeune femme, porter par exemple un pantalon velours, un tricot, un vêtement en laine ou encore un jean taille basse.

2 – Les jeunes de la génération z seraient casaniers

Groupe de jeunes en train de jouer à un jeu vidéo à la maison Crédit : DisobeyArt

Si les boîtes de nuit sont d’habitude remplies de jeunes gens, en particulier à la fin de l’année scolaire, après les examens ou pendant les vacances, il s’avère que les temps ont changé. La génération z réduit au minimum le contact social, certains jeunes s’affirmant même anti-sociaux. La gen z préfère les soirées entre amis passées à la maison, devant un jeu vidéo ou un jeu en ligne sur smartphone par exemple. Un vrai truc de gen z.

3 – La gen z n’aime pas les gifs

Une image pour dire bisous, média utilisé par les jeunes Crédit : pinterest

Contre toute attente, la génération z trouve les gifs dépassés, et s’en désintéresse, alors que les millenials les affectionnent. Les smileys ont parfois, eux aussi, une tout autre définition chez les jeunes de la gen z. Pour exprimer un sourire par exemple, la génération z opte pour une tête de m*rt… Tu en sais sûrement plus que d’autres!

4 – La gen z utilise les réseaux sociaux pour trouver du travail

Jeune homme manipulant son smartphone pour trouver du travail sur Internet Crédit : lithiumcloud

Le smartphone étant à la fois un facilitateur et un support de communication indispensable pour la génération z, beaucoup utilisent les réseaux sociaux dans leur recherche d’emploi, considérant qu’il est naturel pour une entreprise d’y poster une annonce de recrutement, au même titre qu’elle s’en sert comme canal de marketing digital.

Instagram arrive ainsi en tête des plateformes sur lesquelles la gen z compte trouver une offre d’emploi, suivie de près par Snapchat et ensuite par Tumblr. Il reste à vérifier si les recruteurs sont présents sur ces plateformes autant que sur les sites classiques.

5 – La génération Z est peu soucieuse de la protection des données en ligne

Concept de sécurité en ligne et protection des données sur Internet Crédit : Tero Vesalainen

Bien que les jeunes soient très souvent en ligne, que ce soit pour faire des achats sur le web ou pour communiquer sur les réseaux sociaux, beaucoup d’entre eux accordent peu d’importance à la sécurité informatique et la protection des données. Toutefois, il semble qu’ils soient plus conscients des risques présents sur Internet, y compris en ce qui concerne le traitement de leurs données sur les sites e-commerce et les réseaux sociaux.

6 – La génération z ne regarde pas les films en entier

Une jeune fille regarde un contenu en ligne sur son ordinateur portable Crédit : HbrH

Regarder des films ou des séries entières d’un seul trait, c’est un truc que la gen z ne connaît pas et n’apprécie pas. Pour un jeune, il est tout à fait normal de suivre un contenu vidéo découpé en plusieurs parties, une activité qu’ils peuvent faire à tout moment et n’importe où sur leurs smartphones ou tablettes. Un fait conforté par la disponibilité de petites vidéos sur les réseaux sociaux.

7 – La gen z préfère les nouvelles plateformes de réseaux sociaux

Jeune homme de la gen z postant une vidéo drôle sur un réseau social Crédit : pinterest

Partout dans le monde, la gen z ne jure que par les réseaux sociaux, c’est un fait. Mais elle délaisse les grandes plateformes célèbres au profit des nouvelles, à l’instar de Tik Tok ou d’Instagram, sans doute parce que celles-ci offrent des fonctionnalités plus adaptées. La génération z fait le succès des nouveaux sites de réseaux sociaux.

8 – La génération z utilise des expressions bizarres

Une expression de la gen z Crédit : pinterest

Pour être gen z, tu utilises sûrement des expressions que les autres générations ne comprennent pas! Comme « sheeesh » pour dire trop cool, « aesthetic » pour dire beau ou stylé, « c’est gucci » pour dire la vie est belle, ou encore « c’est pour me t*er ? » pour dire je suis mort de rire. En outre, chez la gen z, un smiley qui pleure est l’équivalent d’un smiley qui rit.

9 – La gen z s’intéresse à l’astrologie

Jeunes amies en train de discuter d’astrologie Crédit : DragonImages

La gen z est bien partie pour remettre l’astrologie au goût du jour. Les jeunes s’appuient bien volontiers sur leur signe astrologique pour expliquer leur comportement ou leur caractère, même s’ils sont nés dans un monde où l’influence du digital grandit. En fait, l’astrologie n’est pas une nouvelle tendance, mais elle est plus accessible grâce à Internet et au digital.

10 – Les jeunes ont une préférence pour les appels vidéo et stories filmés

Jeune fille en train de faire un appel vidéo Crédit : Marina Demidiuk

Les jeunes ont relancé l’addiction aux appels vidéo. Après tout, la caméra avant des smartphones ne sert pas qu’à faire des selfies, et elle devient de plus en plus performante. Pour discuter avec les potes, les appels en lignec’est bien, mais avec vidéo c’est mieux. Les stories, autre moyen de s’afficher, sont également monnaie courante chez la gen z.

11 – La gen z est accro au smartphone

Un groupe de jeunes en train de manipuler leurs smartphones en plein air Crédit : ViewApart

Selon une étude, les jeunes passent en moyenne quatre heures sur leurs smartphones. Leur addiction est accentuée par l’arrivée des plateformes de réseaux sociaux comme Tik Tok, Instagram ou Facebook, sur lesquelles ils ont accès à différents types de contenus. Bien évidemment, ils utilisent aussi leurs smartphones pour la recherche d’informations, entre autres.

12 – La gen z a des attentes spécifiques en matière d’achat en ligne

Un jeune homme commande de la nourriture sur Internet Crédit : lorenzoantonucci

Il est dit que les jeunes ont une durée d’attention d’environ huit secondes, ce qui est vrai et faux à la fois. Afin de retenir leur attention, les marques doivent faire preuve de créativité et proposer des produits répondant à leurs attentes. Ceci est valable aussi bien en matière de consommation de contenu que d’achats de produits en ligne.

13 – La gen z s’appuie sur le digital pour se lancer professionnellement

Jeune femme travaillant en freelance à la maison Crédit : jacoblund

La gen z compte profiter des avantages du digital et du web pour se développer professionnellement. En France, plus de 58 % des jeunes souhaitent travailler comme freelance. Parmi les raisons de leur motivation figurent la flexibilité de leur emploi du temps, l’indépendance et l’autonomie.

14 – La gen z aime être sur les réseaux sociaux

Jeune fille en train de se filmer Crédit : grinvalds

Il n’est pas rare de voir des vidéos de jeunes racontant leurs expériences en tout genre ou participer à des challenges sur leurs réseaux sociaux préférés. Parfois, leur objectif est d’avoir le plus de « vues » possible, et pour y arriver, ils peuvent aller jusqu’à poster des histoires fictives. Les vidéos amusantes ont aussi un bon taux d’audience, évidemment.

15 – La gen z regarde de moins en moins la télévision

Groupe de jeunes regardant un match de hockey sur glace Crédit : shironosov

Les adolescents de 13 à 17 ans, qui représentent une fraction de la gen z, se désintéressent totalement de la télévision. Regarder un film à la télé suppose de rester devant le téléviseur, d’être présent à l’heure du début du film. Avec le développement du streaming, ils ont le choix entre différents programmes et peuvent regarder leurs films préférés à l’heure de leur choix. Le smartphone, la tablette et le pc portable sont en outre devenus leurs supports préférés.