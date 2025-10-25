Cette caractéristique désagréable est en fait un signe d'intelligence supérieure, selon une étude

Certaines personnes dotées d’une intelligence supérieure à la moyenne partageraient un point commun, plus précisément une caractéristique difficile à vivre.

L’Histoire compte des figures qualifiées de génie, à l’instar du naturaliste Charles Darwin, de l’écrivain Franz Kafka ou encore du dramaturge Anton Tchekhov.

Ces grands noms partageraient un trait commun : une hypersensibilité au bruit. Cette spécificité, difficile à vivre pour les personnes concernées, pourrait être le signe d’une intelligence supérieure.

C’est ce que révèle une étude publiée en 2015, réalisée par l’Université Northwestern située dans l’Illinois (États-Unis).

Une étude passionnante

Les chercheurs se sont intéressés à un type de comportement en particulier : une capacité à faire abstraction des bruits environnants amoindrie par rapport à la majorité des gens. Résultat : les spécialistes assurent que cette particularité rime avec intelligence créative.

« La fuite sensorielle, la propension à filtrer les informations sensorielles non pertinentes, se produit tôt est involontairement dans le traitement cérébral et peut aider les gens à intégrer les idées qui sont en dehors du centre de l’attention, conduisant à la créativité dans le monde réel », souligne Darya Zabelina, auteure principale de l’étude.

Elle ajoute :

« Si elles sont canalisées dans la bonne direction, ces sensibilités peuvent rendre la vie plus riche et plus significative, donnant aux expériences plus de subtilité ».

L’université américaine a analysé les réponses aux questionnaires créatifs d’une centaine de participants, ce qui lui a permis de faire le lien entre l’hypersensibilité au bruit et les créatifs.