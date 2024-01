10 000 pas par jour ? Non ! Voici le vrai nombre de pas à faire chaque jour pour être en bonne santé, selon une étude

Une nouvelle étude est venue mettre du plomb dans l’aile du mythe des 10 000 pas quotidiens nécessaires pour préserver sa santé. Découvrez le vrai chiffre !

Ce n’est un secret pour personne, mais pratiquer une activité physique régulière aide à maintenir votre corps en bonne santé. Quand on parle d’activité physique, on ne parle pas forcément de sport. Marcher suffit amplement !

Depuis quelques années, on vous rabache souvent que l’idéal est de pouvoir faire 10 000 pas par jour, d’être physiquement actif au moins 30 minutes par jour. Il existe même des applications de santé qui vous indique un seuil de 10 000 pas à faire au quotidien. En réalité, il n’y a pas vraiment besoin d’en faire autant !

La marche, en plus d’être une activité physique accessible pour toute personne ayant ses deux jambes fonctionnelles, procure un sentiment de bien-être. L’activité stimule la production de molécules responsables de la santé du cerveau. Ainsi, plus vous marchez, plus vous oxygénez votre sang, ainsi que vos poumons. En bref, les bienfaits de la marche sont nombreux.

Le mythe des 10 000 pas par jour à minimiser

L'importance de la marche n’est pas son intensité mais sa régularité. Nul besoin de faire 10 000 pas par jour. Ce mythe des 10 000 pas provient surtout d’une idée marketing pour une publicité de podomètre. Entre le travail et vos obligations familiales, réaliser ces 10 000 pas quotidiens n’est pas forcément à la portée de tous.

En août 2023, une étude de l’European Society of Cardiology (SEC), qui serait “la plus grande au monde” sur la question, révèle en effet que vous pouvez revoir ce quota à la baisse. Selon l’étude, même faire moins de 5000 pas quotidiens suffirait à être bénéfique pour votre santé.

Plus précisément, l’étude indique le nombre de 3 867 pas quotidiens est suffisant pour réduire le risque de décès prématuré, des maladies du coeur et autres soucis de santé. Cependant, l’étude garde tout de même à l’esprit que plus on marche, mieux c’est, donc si vous pouvez en faire plus, n’hésitez pas. En tout cas, les 10 000 pas sont loin d’être un seuil significatif.