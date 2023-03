Ces deux parents transgenres ont eu un bébé naturellement, une première en France

Mattéo, un homme né femme, a donné naissance à une petite fille avec sa compagne, Victoire, une femme née homme. Une première en France.

Mattéo est un homme qui est né femme. Il est en couple avec Victoire, une femme qui est née homme. Ces deux personnes transgenres ont décidé de réaliser leur rêve et de fonder une famille.

Crédit photo : iStock

Pour cela, ils ont tous les deux suspendu leurs traitements hormonaux afin d’avoir un enfant, et ce pendant trois ans. Victoire, qui n’avait pas encore achevé complètement sa transition, a reporté ses dernières interventions chirurgicales. Mattéo a quant à lui suivi un parcours gynécologique qu’il a qualifié de « dur physiquement et psychologiquement ».

Deux personnes transgenres ont un enfant

Après avoir porté son enfant pendant 9 mois, Mattéo a finalement donné naissance à une petite fille le 19 février, à Bourges. Le nouveau-né, nommé Avah, mesurait 50 centimètres et pesait 3,640 kg à sa naissance. L’accouchement s’est très bien passé et Victoire et Mattéo ont tenu à exprimer leur reconnaissance envers le personnel soignant de l’hôpital.

« Les professionnels se sont vraiment intéressés à nous pour comprendre nos difficultés, ils ont toujours été bienveillants. Nous avons été très bien suivis, nous ne pensions pas être autant soutenus. Il n’y a eu aucun geste déplacé, aucun mot déplacé. Seulement des questions gentilles et sincères », ont confié les heureux parents.

Les personnels soignants ont quant à eux répondu que tout s’était déroulé normalement et qu’ils n’avaient fait aucune différence avec leurs patients.

« Il n’y avait pas de raison de faire une prise en charge différente. L’équipe a fait comme d’habitude. La satisfaction qu’ils expriment est ce qui nous rend le plus fiers, et c'est ce qui a le plus touché les équipes. Cela confirme bien qu’en tant qu’établissement public, nous prenons en charge tout le monde, sans préjugé », a déclaré Julien Cirier, chef du service gynécologie-obstétrique de l’hôpital.

Une première en France

Depuis que la petite Avah est arrivée dans leur vie, Mattéo et Victoire sont aux anges. Heureux d’avoir réalisé leur rêve, ils affirment que cette petite fille sera leur unique enfant. Sur l’acte de naissance, aucun problème n’a été signalé puisqu’il est simplement mentionné qu’Avah est la fille de Mattéo et Victoire. Cependant, il est indiqué sur le livret de famille que Mattéo est la mère d’Avah. Une erreur que le couple juge inacceptable et qu’il compte bien modifier.

Crédit photo : iStock

Cette naissance est une première en France, puisque c’est la première fois qu’un couple de deux personnes transgenres donne naissance à un enfant. Si Victoire et Mattéo ont décidé de témoigner, c’est avant tout pour aider d’autres personnes transgenres qui se poseraient des questions et qui aimeraient avoir un enfant, pour leur montrer que c’est possible.