Ces mannequins grande taille reproduisent les looks des stars pour montrer que tout le monde peut les porter

Pour lutter contre la grossophobie et assumer leurs corps, des mannequins grande taille reproduisent les looks les plus emblématiques des stars d’Hollywood.

À Hollywood, les stars sont nombreuses. Entre celles qui défilent en tenues de soirée sur les tapis rouges et celles que l’on peut croiser dans la rue, il n’est pas rare de voir des personnalités connues dans cette ville. Généralement, ce qui interpelle quand on croise une star, c’est sa tenue. En effet, les looks adoptés par les personnalités d’Hollywood sont incontournables et de vrais exemples de mode.

Dans un esprit de body positivisme, pour assumer leur corps et montrer que ces looks peuvent être adoptés par n’importe qui, des mannequins grande taille ont décidé d’agir. Plusieurs femmes ont publié des photos sur les réseaux sociaux, reproduisant des looks de stars d’Hollywood, habituellement portés par des personnes minces. C'est notamment le cas de Katie Sturino, une mannequin qui a l'habitude de copier les looks des personnalités pour montrer que l'on peut ressembler à ses stars préférées, peu importe sa morphologie.

Crédit photo : Katie Sturino

Des looks pour toutes les morphologies

En publiant ces photos, le but des mannequins est de prouver que tout le monde peut porter ces tenues, quelles que soient leur morphologie. Sur les images, on peut voir des femmes porter des tenues courtes, dénudées, des maillots de bain, des tops, des sous-vêtements ou encore des robes échancrées, le tout en assumant pleinement leurs courbes.

Crédit photo : Paloma Elsesser

Les mannequins qui ont participé à la tendance sont Gabriella Athena Halikas, Paloma Elsesser, Diana Sirokai, Katie Sturino et Hunter Schafer. Elles ont reproduit les looks de plusieurs stars comme Olivia Rodrigo, Hailey Bieber, Kim Kardiashian ou encore Miley Cyrus.

“Nous, les femmes rondes, pouvons porter des pantalons et tenues taille basse. Nous pouvons porter une coupe minimaliste, montrant plus de peau. Et nous pouvons nous sentir tout aussi sexy et belles en portant ce que nous ne voyons généralement que sur un type de corps plus mince”, a affirmé Gabriella Athena Halikas en reproduisant un look de Julia Fox, à Bored Panda.

Sans plus tarder, découvrez les looks des plus grandes stars adoptés par des mannequins grande taille.

Crédit photo : Katie Sturino

Crédit photo : Katie Sturino

Crédit photo : Diana Sirokai

Crédit photo : Katie Sturino

Crédit photo : Hunter Schafer

Crédit photo : Katie Sturino

Crédit photo : Gabriella Athena Halikas

Crédit photo : Gabriella Athena Halikas