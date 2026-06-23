Ces soeurs siamoises travaillent comme enseignantes, ont chacune un diplôme... mais ne reçoivent qu'un seul salaire

Abby et Brittany Hensel sont des soeurs siamoises qui sont allées à l’université et ont eu chacune leur diplôme. Alors qu’elles travaillent comme enseignantes, elles ne reçoivent qu’un seul salaire.

Abby et Brittany Hensel sont des soeurs siamoises qui partagent le même corps. Elles sont jointes par le torse, mais ont leur propre coeur ainsi que de nombreux organes distincts. Elles ont le bas du corps en commun puisqu’elles partagent leur foie et leur intestin.

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Mais les siamoises ont deux têtes et deux esprits distincts. Ce sont deux personnes différentes qui n’ont pas exactement la même vie puisque Abby s’est récemment mariée.

Elles travaillent comme enseignantes

Malgré leur handicap, Abby et Brittany ont travaillé dur depuis qu’elles sont jeunes pour être autonomes et indépendantes. Elles sont allées à l’Université Bethel, aux États-Unis, où elles ont étudié les sciences de l’éducation. Bien qu’elles partagent un même corps, elles ont été traitées comme deux personnes différentes, ce qui signifie qu’elles ont payé deux frais d’inscription, ont passé leurs examens séparément et ont chacune obtenu leur diplôme.

Par la suite, les siamoises ont été embauchées par l’école élémentaire Sunnyside, située dans le Minnesota, et sont devenues enseignantes dans une classe de CM2.

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Un seul salaire

Le contrat des jumelles est particulier car bien qu’elles aient deux diplômes, Abby et Brittany occupent un seul poste d’enseignante et ne reçoivent qu’un seul salaire. Selon l’école, bien qu’il s’agisse de deux personnes, Abby et Brittany travaillent comme une seule employée dans la classe et occupent un seul poste d’enseignante à temps plein.

Abby et Brittany ont accepté cet arrangement quand elles ont débuté leur carrière d’enseignante. Elles étaient ravies de pouvoir travailler et d’acquérir de l’expérience auprès des élèves. Désormais, elles espèrent pouvoir négocier leur salaire en raison de leurs compétences.

“Évidemment, nous comprenons tout de suite que nous allons toucher un seul salaire parce que nous faisons le travail d’une seule personne. Au fur et à mesure que l’expérience nous vient, nous aimerions négocier un peu, étant donné que nous avons deux diplômes et parce que nous sommes capables de donner deux perspectives différentes ou d’enseigner de deux manières différentes. On peut enseigner, on peut surveiller et répondre aux questions. Donc dans ce sens, nous pouvons agir pour plus d’une personne”, ont-elles expliqué au Daily Mail.

Une situation particulière qui, elles l'espèrent, pourrait être négociée avec l’école.