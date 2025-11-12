Ce pays interdit aux piétons de marcher trop vite sur les trottoirs et suscite les moqueries des internautes

Le 28 octobre, la Slovaquie a voté un nouvel amendement qui interdit aux usagers des trottoirs d’aller au-delà de 6 km/h. Une mesure qui a beaucoup fait rire les internautes sur les réseaux sociaux.

Alors que la vitesse pourrait être limitée à 30 km/h dans les villes françaises, une nouvelle réglementation peu banale va être instaurée en Slovaquie. Le 28 octobre dernier, un amendement a été approuvé pour interdire de marcher et de rouler trop vite sur les trottoirs du pays. En effet, à partir du 1er janvier 2026, les personnes qui circulent sur les trottoirs ne devront pas dépasser une limite fixée à 6 km/h.

Crédit photo : iStock

L’objectif de cette mesure est de renforcer la sécurité des usagers sur la route. L’année dernière, en Slovaquie, 67 piétons et 22 cyclistes ou personnes en trottinettes sont morts dans des accidents. Ainsi, ce nouvel amendement a été adopté et si les usagers ne respectent pas cette nouvelle règle, ils s’exposeront à une amende de 100 euros.

Les internautes se moquent

Cette mesure a suscité une vague de moqueries sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont tourné en dérision cette règle, en créant notamment des montages avec un radar flashant un piéton à 6,2 km/h, ou encore un policier demandant à une personne de “freiner” ou de montrer son “permis de marcher”.

“À 6 km/h, il est difficile de rester en équilibre et même les enfants de 3 ou 4 ans dépassent régulièrement cette vitesse sur leurs vélos”, a déclaré Dan Kollar, président de la Cyklokoalicia, un groupe qui milite pour les mobilités douces, au Parisien.

Crédit photo : iStock

Rouler au pas sur les trottoirs

Face à ces réactions, l’auteur de l’amendement Lubomir Vaznu a été obligé d’apporter quelques précisions. Comme le rapporte TF1 Info, il a affirmé que les piétons ne seraient pas concernés par cette limitation de vitesse et que cette dernière sera appliquée à tous les autres usagers sur les trottoirs, c’est-à-dire les cyclistes, les skateurs et les personnes en trottinettes.

Le député a rappelé que l’objectif de cette mesure est de protéger les piétons en imposant aux autres usagers de ne pas se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la marche. Autrement dit, il faudra désormais rouler au pas en Slovaquie.