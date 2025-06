Cet objet populaire dans la cuisine de nos grands-mères peut se revendre très cher

Vous souvenez-vous d’avoir vu un flacon en verre, souvent de couleur bleue, dans la cuisine de votre grand-mère ? Si oui, vous pourriez avoir un trésor entre vos mains.

Avec le temps, certains objets anciens ont pris de la valeur et aujourd’hui, ils peuvent valoir une petite fortune. Cependant, il n’est pas toujours évident de savoir de quels objets il s’agit. C’est par exemple le cas de ce vieil objet que vous avez chez vous et qui contient de l’or, ou encore de cet accessoire culte des années 80 qui se revend une fortune.

En plus de cela, il existe un autre objet qui peut vous rapporter de l’argent. Il s’agit d’un objet populaire que l’on retrouvait principalement dans les cuisines de nos grands-mères.

Crédit photo : Le siphonoscope

Un objet recherché par les collectionneurs

On parle d'un flacon bleu en verre, orné d’un bouchon métallique, d’un logo ou d’un petit texte délavé. Cet objet est typique des vieilles cuisines et était souvent posé sur un buffet ou sur une table. Il s’agit d’un siphon d’eau de Seltz, des petits dispositifs de gazéification de l’eau. Ces objets étaient très populaires en France au 19ème siècle. On pouvait en voir partout dans les cafés, les brasseries et les cuisines. En les remplissant d’eau, ils produisaient une boisson pétillante maison.

Crédit photo : @guyenneencheres / Instagram

Aujourd’hui, cet objet est recherché par les collectionneurs et les brocanteurs, surtout s’il a conservé son embout métallique d’origine. Selon Le Journal de la Maison, certains modèles peuvent se revendre entre 80 et 200 euros, voire bien plus si le nom d’une ville ou d’une maison de limonadier est gravée sur le verre. L’étiquette du produit peut également vous renseigner sur sa préciosité. Certaines marques sont très recherchées comme le Siphon Mathonnet, le Siphon T. Courtin & Cie ou encore le Siphon J. Pailhès.

Si vous souhaitez malgré tout conserver en souvenir cet objet, il est possible de lui donner une seconde vie en le transformant en vase, en carafe ou en simple objet de décoration.