Vous avez encore cet objet culte des années 80 ? Il vaut aujourd'hui une fortune et vous pouvez le revendre à prix d'or

Vous avez gardé des objets des années 80 dans votre grenier ? Si vous n’êtes pas trop sentimal, vous pourriez vendre l’un d’entre eux pour une petite fortune.

Les années 80 ont marqué toute une génération avec des musiques, une mode et des accessoires mythiques. Souvenez-vous : dans les années 80, on découvrait Mario, la Nintendo NES, les scoubidous, le Rubik’s Cube, les cassettes audio, les vinyles, les disquettes, les rollers ou encore les appareils photo Polaroïd. Si certains de ces objets reviennent à la mode aujourd’hui, d’autres sont restés bien au chaud dans notre grenier.

Crédit photo : iStock

C’est le cas d’un accessoire en particulier qui vaut aujourd’hui une petite fortune. Si vous n’y êtes pas trop attaché, vous pourriez vous en débarrasser à un bon prix. On vous dit tout.

Un baladeur à prix d’or

Cet objet culte n’est autre que le baladeur Walkman de Sony. Dans les années 80, cet accessoire était une petite révolution car il permettait d’écouter de la musique partout, une activité encore inédite. Aujourd’hui, le Walkman a été remplacé par le smartphon et les écouteurs. Si vous avez conservé le vôtre et qu’il est en bon état, vous pourriez le revendre à prix d’or.

En effet, cet accessoire vintage plaît aux collectionneurs et revient à la mode. On a pu voir des Walkmans dans plusieurs films et séries récents comme “Stranger Things”, “OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire” ou encore “Les gardiens de la galaxie”.

Crédit photo : Sony

Sur Ebay, un Walkman Sony en bon état peut se vendre entre 300 et 400 euros. Le montant est encore plus important pour les kits Sony TPS-L2 bleu métallisé. Ces premiers baladeurs commercialisés en 1979 peuvent se vendre à plus 1 600 euros. Pour obtenir le meilleur prix, votre appareil devra être fonctionnel, en parfait état, avec son casque d’origine et ses écouteurs orange.

Si vous êtes trop nostalgique pour vous séparer de votre vieux Walkman, notez que Sony commercialise un tout nouveau modèle. Pour 399 euros, vous pourrez profiter d’un baladeur nouvelle génération qui combine un look rétro et des fonctionnalités modernes, comme un écran tactile ainsi qu’une connexion Wifi et Bluetooth.