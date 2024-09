Ne jetez pas ce vieil objet que vous avez chez vous, il contient de l'or et peut valoir cher !

Quand vous faites du tri chez vous, faites attention à ce que vous jetez car certains objets peuvent être recyclés et vous faire gagner de l’argent puisqu'ils contiennent... de l'or !

Nous faisons du tri régulièrement pour se débarrasser de vêtements que l’on ne met plus, jeter des appareils qui ne fonctionnent plus ou simplement faire le vide chez nous. Quand vous faites du tri, faites attention à ce que vous jetez. Même si l’on pense qu’ils n’ont pas beaucoup de valeur, certains objets peuvent vous faire gagner de l’argent.

C’est notamment le cas d’un objet en particulier qui est régulièrement jeté et qui contient pourtant… de l’or. Très recherché par les ferrailleurs, il peut se revendre facilement.

Un objet qui vaut de l’or

Cet objet en question est l’ordinateur, le smartphone et tout autre appareil électronique. Généralement, nous jetons ces objets quand ils ne fonctionnent plus, qu’ils sont trop lents ou trop vieux. Pourtant, 99% des ordinateurs et des smartphones contiennent de l’or 22 carats, situé sur les connecteurs des cartes mères.

Crédit photo : iStock

“J’avais beaucoup de téléphones défectueux. J’ai passé environ une semaine à retirer leurs cartes mères. Ensuite, j’ai regardé en ligne comment extraire l’or de ces cartes mères. Il faut les verser dans un bidon en fer rempli d’acide. Toutes les cartes mères sont dissoutes et l’or remonte à la surface. On trouve des cartes mères dans la plupart des systèmes électroniques et 99% des alliages que vous voyez en doré sont en or”, explique un ferrailleur à L’Internaute.

On estime qu’un smartphone contient 0,05 gramme d’or et un ordinateur 0,2 gramme. Actuellement, l’or possède une cote de 76 euros le gramme. Comptez donc près de 4 euros pour un téléphone et 15 euros pour un ordinateur. Si vous avez gardé plusieurs appareils électroniques chez vous, c’est le jackpot !

Crédit photo : iStock

Pour récupérer l’or contenu dans vos appareils électroniques, n’hésitez pas à vous tourner vers les recycleurs spécialisés pour en tirer le meilleur prix. En plus de gagner de l’argent, vous ferez un geste pour l’environnement puisque les pièces en plastique de votre appareil seront recyclées. C’est également le cas des cartes mères qui contiennent des substances nocives pour l’environnement comme des métaux lourds comme le plomb, le mercure et le cadmium. Vous savez désormais comment vous débarrasser de vos appareils électroniques tout en gagnant de l’argent et en protégeant la planète.