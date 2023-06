Au Brésil, une femme de 37 ans ne passe pas inaperçue dans la rue. La raison ? Elle est surnommée She-Hulk en raison de sa silhouette très très très musclée.

Rapha Araujo est une bodybuildeuse brésilienne âgée de 37 ans. Cette dernière est surnommée She-Hulk en raison de sa silhouette extrêmement musclée. Récemment, celle qui est suivie par 2,1 millions de personnes sur TikTok a révélé qu’elle consommait sept repas par jour pour garder la forme.

Mais ce n’est pas tout ! La fitness girl s’entraîne six à sept jours par semaine pour entretenir son corps herculéen. Enfin, elle n’hésite pas à partager sa routine sportive sur ses différents réseaux sociaux.

Des repas riches en protéines et en ingrédients frais

La routine de Rapha Araujo commence par un petit-déjeuner copieux et riche en protéines : deux portions de crème de riz et trois œufs entiers. Pour le déjeuner, la jeune femme se prépare du riz blanc et trois autres œufs.

Les autres repas de la journée sont composés de riz blanc avec du poulet, du saumon ou encore un morceau de steak. La tiktokeuse consomme également un grand nombre de légumes frais et des boissons protéinées pour favoriser la prise de muscle.

Comme le précise le Daily Mail, la sportive alterne les jours riches en glucides et les jours pauvres en glucides. Cette fanatique du fitness s’autorise aussi des petits écarts, notamment le week-end.

«J'aime bien manger un cheeseburger et des frites pour mon repas libre», a indiqué Rapha Araujo au quotidien britannique. «C’est assez fascinant (…) Lorsque vous mangez beaucoup et que vous suivez un programme d’entraînement régulier, vos muscles deviennent plus épais et mieux définis».

L’une des activités préférées de la trentenaire consiste à aider ses followers à trouver une activité physique : «Je suis sur la scène de la musculation depuis 25 ans (…) J'encourage mes abonnés à trouver des activités qui leur apportent de la joie et une forme d’apaisement. Qu'il s'agisse de yoga, de méditation ou de loisirs, nourrir votre esprit est crucial pour le bien-être général».