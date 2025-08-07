Une influenceuse se casse la colonne vertébrale en essayant une tendance virale sur TikTok

En Russie, une influenceuse de 32 ans s’est fracturé la colonne vertébrale après avoir essayé un défi TikTok consistant à tenir en équilibre sur une pile d’objets.

Chaque jour, de nouvelles tendances émergent sur les réseaux sociaux. Certaines d’entre elles s’avèrent dangereuses, tels que le phénomène « Yarn makeup » et la trend « Burn Lines ».

Mariana Barutkina, une influenceuse russe de 32 ans, l’a appris à ses dépens. Il y a quelques jours, la jeune femme s’est prêtée au jeu des défis TikTok, et ce, seulement huit semaines après son accouchement.

Crédit Photo : Mariana Barutkina via Instagram

Celle-ci a en effet tenté de relever le « Nicki Minaj Challenge». Ce défi devenu viral consiste à tenir en équilibre en talons aiguilles sur une pile d’objets, le tout sur une seule jambe.

De son côté, Mariana Barutkina a essayé de réaliser cette prouesse d’équilibre sur la plan de travail de sa cuisine, sur lequel elle avait empilé un pot de lait en poudre pour bébé et une casserole retournée.

Elle tente un défi TikTok et se fracture la colonne vertébrale

Le moins que l’on puisse dire, c’est que tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour la créatrice de contenu.

En effet, la trentenaire a perdu l’équilibre avant de chuter lourdement au sol. Une scène immortalisée en vidéo, sur laquelle on la voit basculer derrière son ilot central.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Мариана | материнства | живу жизнь (@mariana_vasiuc)

Cette mésaventure a eu des conséquences sur sa santé puisque la Russe s’est cassé la colonne vertébrale en tombant.

Peu après son incident, la mère de famille a assuré à ses abonnés qu’elle allait bien. Néanmoins, cette dernière a dû être hospitalisée à la suite de ses blessures.

« J'ai décidé de me lancer dans le blogging, mon premier contenu vidéo – et me voilà en train de quitter le médecin avec un diagnostic de fracture simple par compression de la vertèbre T9 », a -t-elle indiqué sur Instagram.

Avant d’ajouter :

« Ironie du sort ? Karma ? Ou simplement la vie, qui met toujours notre force à l'épreuve au moment le plus inattendu ».

Une chose est sûre : elle réfléchira désormais à deux fois avant de réaliser des trends TikTok.

Un challenge dangereux

Vous l’ignorez peut-être, mais le « Nicki Minaj Challenge » s’inspire du clip « High School » de la rappeuse américaine. Dans cette vidéo, sortie en 2012, la chanteuse se tient accroupie les jambes croisées en talons aiguilles au bord d’une piscine.

Crédit Photo : Capture d'écran YouTube

La tendance est née en avril dernier lorsqu’un utilisateur TikTok a tenté de reproduire cette pose, explique Le Parisien.

« Depuis, d’autres utilisateurs ont suivi son exemple et ont fait preuve de créativité pour prendre cette même position en se donnant du fil à retordre avec divers objets », détaille le site d’information qui s'est penché sur ce phénomène.

Le hic ? Cette tendance n’est pas sans danger. Face à cette situation, la plateforme TikTok a tenu à mettre en garde ses utilisateurs.

« Participer à cette activité peut entraîner des blessures pour vous ou pour d’autres ». (TikTok)

À bon entendeur !