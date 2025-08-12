Une star d'OnlyFans publie une vidéo avant/après avoir couché avec 1113 hommes, les internautes dégoûtés

Lily Phillips, star d’Onlyfans à la réputation sulfureuse, a partagé sur TikTok une vidéo déroutante.

On ne la présente plus ! Figure emblématique d’OnlyFans, Lily Phillips s’est fait connaître à travers ses défis se*uels extrêmes sur la plateforme classée X.

L’année dernière, l’influenceuse britannique de 24 ans a affirmé avoir couché avec 101 hommes en une journée.

Plus récemment, la créatrice de contenu pour adultes a dévoilé un nouveau record. Elle a assuré avoir eu des relations intimes avec 1113 hommes partenaires en seulement douze heures.

« Ceux d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps comprendront que je voulais battre un certain record du monde. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'annoncer qu'hier, j'y suis parvenue. J’ai eu des relations avec 1113 hommes en 12 heures ». (Lily Phillips)

Très active sur les réseaux sociaux, la jeune femme a dévoilé les coulisses de son challenge dans une vidéo publiée sur Instagram.

« Ils entraient, se déshabillaient, se préparaient eux-mêmes, si vous voyez ce que je veux dire », a-t-elle déclaré.

Lily Philips partage une vidéo et choque la toile

Il y a quelques jours, Lily Phillips a une nouvelle fois fait parler d’elle après avoir partagé une vidéo sur sa page TikTok.

Intitulé « avant/après », le clip a été publié en juillet dernier. Une période qui coïncide avec l’événement cité ci-dessus.

Sur ces images, on voit l’actrice avec trois hommes avant de passer à l’acte. Le quatuor réapparaît ensuite en tenue d’Adam et Eve. Le maquillage de Lily Phillips a disparu. De leur côté, les hommes affichent un grand sourire et une expression satisfaite après avoir couché avec la star d'OnlyFans.

Sans réelle surprise, la publication est devenue virale depuis sa mise en ligne, récoltant près de 9 millions de vues en une semaine.

Le contenu de la vidéo a fait réagir les internautes. Dans la session commentaires, certains d’entre eux ont fait part de leur dégoût.

Une utilisatrice a écrit :

« Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens ? »

Une autre personne a commenté :

« Je vais faire comme si j'étais trop pure pour comprendre ».

On peut aussi lire :

« Rassurez-moi, c’est avant et près une séance de gym ».

Pour l’heure, l’influenceuse n’a pas encore réagi à la polémique. Une chose est sûre : elle va continuer à faire parler d’elle. Il faut dire que Lily Phillips a démontré qu’elle était prête à tout pour le buzz.