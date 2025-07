Cette carte « No kids », qui révèle les zones à éviter à cause d'enfants bruyants, risque de faire jaser

Vous ne supportez pas les cris des enfants ? Pour vous aider à vous détendre, la carte interactive "Dorozoku" recense les lieux où les bambins sont les plus bruyants.

Depuis quelques années, on observe une nouvelle tendance : les zones "no kids". Dans ces endroits, les enfants ne sont pas admis afin de respecter la tranquillité des adultes. Il faut savoir que de plus en plus de personnes seraient favorables à la création de zones sans enfants dans les transports en commun, comme les avions et les trains.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, certains organismes proposent également des séjours sans enfants afin que les adultes puissent profiter de leurs vacances en toute tranquillité. Certains restaurants, hôtels et campings interdisent ainsi leur accès aux familles accompagnées d’enfants. Si cette tendance plaît à de nombreuses personnes, elle est également vivement critiquée par d’autres qui dénoncent la stigmatisation des enfants.

Éviter les enfants bruyants

Au Japon, la tendance "no kids" va encore plus loin. Un habitant a en effet créé une carte interactive, baptisée "Dorozoku", qui recense les lieux où l’on trouve des enfants faisant beaucoup de bruit, afin de les éviter. Cette carte, qui ressemble à Google Maps, répertorie les lieux bruyants et est actualisée chaque jour par les utilisateurs.

Crédit photo : Dorozoku

Des cercles jaunes et verts sont matérialisés sur la carte pour indiquer, en temps réel, les lieux où se trouvent des enfants. Comme l’explique Ouest-France, en cliquant sur un cercle, vous pouvez avoir des détails grâce aux commentaires laissés par les utilisateurs, qui indiquent la raison pour laquelle les enfants sont bruyants.

"Les enfants jouent au ballon dès le matin. Le bruit des balles qui touchent le sol est très fort. Même si on les prévient, ils ne changent pas et c’est extrêmement agaçant", peut-on par exemple lire sur l’application, selon The Guardian.

Crédit photo : iStock

Plus de 6 000 lieux ont été recensés sur la carte afin de dénoncer les nuisances sonores et les comportements des enfants. Bien sûr, ils n’incluent pas les enfants bruyants qui s’arrêtent immédiatement quand vous leur demandez de faire moins de bruit. Cette carte interactive ravit les personnes qui recherchent le calme, mais reçoit aussi de nombreuses critiques.

"Je sais que certains verront probablement cette carte comme une exposition injuste. Mais il est également vrai que beaucoup de gens sont constamment perturbés par le bruit et d’autres problèmes", s’est défendu l’opérateur du site auprès du Guardian.

Pour certains, cette carte serait une façon de stigmatiser les enfants, alors que le Japon fait face à une grosse baisse de la natalité.