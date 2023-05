Des zones sans enfants dans les trains et avions pour éviter les cris des enfants ?

Cette drôle d’idée a été mise au centre des débats par le journal Newsweek. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu'elle a attiré de nombreuses personnes, comme le dévoile un sondage.

Crédit : Romrodinka/ iStock

On a tous un jour ou l’autre été dérangés par les cris et les pleurs d’enfants ou de bébés en avion ou dans le train. Les passagers sans enfant tiennent à leur tranquillité et la présence de familles avec bambins vient alors troubler cet équilibre. Le débat fait ainsi parler depuis quelques temps après que cette passagère a effectué un vol désastreux.

Le quotidien Newsweek vient ainsi de lancer le débat en proposant de créer des zones sans enfants dans les avions et les trains pour les passagers qui le souhaiteraient. Pour savoir si la formule pourrait faire des émules, le quotidien a lancé un sondage qui a été criant : 59% des sondés pensent que ce serait une bonne idée, tandis que 27% d’entre eux s’y opposent. Les 14% restants n’ont pas d’opinion.

C’est donc un grand ‘oui’ pour la plupart des sondés qui ont probablement déjà eu à supporter les cris des enfants.

Les jeunes adultes favorables à 69% pour les zones sans enfants

Crédit : Radist/ iStock

Dans ce sondage, une tendance se dégage du côté des plus jeunes. Les 18-24 ans sont favorables à 61% pour adopter cette mesure. Le chiffre grimpe à 69% chez les jeunes adultes de 25-34 ans. Face à ces chiffres conséquents, on peut alors estimer que les sondés de ces tranches d’âge n’ont peut-être pas encore d’enfants.

En revanche, certains parents parmi les sondés seraient également favorables à ces zones sans enfants afin de pouvoir échapper aux regards réprobateurs de leurs voisins qui n’en ont pas, précise Newsweek.

Les compagnies ferroviaires et d’aviation n’ont pas encore débattu de ce sujet qui pourrait risquer de faire polémique auprès des passagers. Néanmoins, l’idée amenée par Newsweek pourrait donner naissance à ce genre de zones.