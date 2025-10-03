Ce village est interdit aux hommes et fait le bonheur des femmes qui y habitent

Au Texas se trouve une communauté pas comme les autres : “The Bird’s Nest” est un terrain interdit aux hommes, où vivent onze femmes qui se serrent les coudes.

“The Bird’s Nest” est une petite commune du Texas où les hommes ne sont pas les bienvenus. Cette communauté a été fondée en 2022 par Robyn Yerian, une femme âgée de 77 ans, mère et divorcée de deux enfants. Elle a décidé d’utiliser l’argent qu’elle avait économisé pour sa retraite afin d’acheter le terrain.

Ce village est constitué uniquement de petites cabanes et de camping-cars. Cependant, ces habitations sont très demandées. En août dernier, près de 500 personnes ont envoyé leur dossier dans l’espoir d’acheter l’une de ces maisons. La raison ? Le concept du lieu : cette commune est interdite aux hommes, et donc exclusivement réservée aux femmes.

Un lieu interdit aux hommes

Cette communauté exclusivement féminine fait la joie des femmes du village, qui affirment qu’il est plus facile de vivre avec des femmes sur le long terme qu’avec des hommes. La majorité des résidentes sont célibataires et retraitées. Elles paient 450 dollars par mois pour vivre dans une petite maison, soit environ 383 euros.

“C’est vraiment un paradis pour nous, c’est entièrement fermé, personne ne peut entrer en voiture”, a déclaré Robyn Yerian à SWNS.

Crédit photo : Robyn Yerian / SWNS

Les femmes qui vivent à cet endroit doivent bien s’entendre car elles cuisinent et mangent toutes ensemble dans une cuisine commune. Elles sont également là pour se soutenir dans les moments difficiles.

“Nous nous conduisons mutuellement à nos rendez-vous chez le médecin si nécessaire. Nous veillons mutuellement les unes sur les autres si quelqu’un a la grippe ou subit une intervention chirurgicale. J’ai encouragé d’autres personnes à se lancer. Arrêtez d’économiser et investissez dans une communauté. Vous ne deviendrez pas riche ainsi, mais c’est un bon petit coussin de sécurité et l’esprit communautaire est primordial”, a déclaré Robyn Yerian au Daily Mail.

Crédit photo : Robyn Yerian / SWNS

Tout le monde ne peut pas vivre dans ce petit havre de paix. Les femmes qui emménagent ici sont sélectionnées avec soin. Si une personne veut intégrer la communauté, elle doit se plier à un processus rigoureux, avoir un appel avec Robyn et faire ses preuves durant une visite de plusieurs jours.

Actuellement, onze femmes vivent à cet endroit, avec neuf chiens, et partagent toutes la même idée : elles se sentent plus heureuses et en sécurité loin des hommes. Cet endroit n’est pas le seul à être interdit aux hommes. C’est également le cas de cette île en Filande exclusivement réservée aux femmes, ou encore à “Tanaland”, une communauté interdite aux hommes qui connaît un véritable succès sur TikTok.