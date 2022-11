Cette maison de verre située dans un ancien cimetière à Londres est hallucinante

La Grey House est une incroyable propriété de verre située dans un ancien cimetière à Londres. Zoom sur ce lieu magique.

Aussi incroyable que glauque, la maison Grey House a de quoi surprendre. Située dans un ancien cimetière de Londres datant de 1800, la maison a été construite en 2008 par les architectes Eldridge Smerin. Elle a d’ailleurs reçu de nombreux prix d’architecture, notamment pour sa modernité.



Crédit : Knight Frank



Une propriété unique

La propriété très moderne possède de nombreuses baies vitrées qui offrent une vue imprenable sur la nature et les pierres tombales. Un lieu à la fois mystique et magique. On vous l’accorde, vivre à côté d’un cimetière ne convient pas à tout le monde. Malgré tout, les propriétaires ont rendu le lieu très chaleureux, avec des éléments de décoration colorés.



La maison comporte quatre chambres ainsi qu’un petit jardin extérieur. Une villa unique qui est actuellement en vente pour 8,3 millions de dollars soit environ 8,3 millions d’euros. Alors, intéressés ?



