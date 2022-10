Pendant 6 mois, cette famille décide de perdre du poids en même temps et sa transformation est bluffante

Les quatre membres de cette même famille ont tous décidé de perdre du poids en même temps. Pendant six mois, ils ont eu une meilleure alimentation et se sont mis au sport, et le résultat est impressionnant.

Entamer un régime seul peut être un véritable défi. Quand on essaie de perdre du poids, il peut être difficile de résister à l’appel de la nourriture et de trouver la motivation pour se mettre au sport.

Pour y arriver, quoi de mieux que de se motiver à plusieurs ? C’est l’idée qu’a eu Jesse, un jeune homme chinois âgé de 30 ans.

Il y a quelques mois, la femme de Jesse est tombée enceinte et pour aider les futurs parents, les parents du jeune homme ont décidé de vivre sous leur toit. En voyant son père, Jesse a remarqué qu’il avait le ventre gonflé à cause d’une consommation excessive de bière et d’alcool. Pour l’aider à retrouver une vie plus saine, Jesse a décidé de le mettre au régime… et toute la famille a suivi.

Une famille perd du poids en même temps

Tous ensemble, les membres de cette famille ont pu se soutenir pendant la période de régime. Tous les 10 jours, Jesse publiait des photos de leur évolution sur les réseaux sociaux. Initialement, ce régime devait durer 6 mois. Cependant, les membres de cette famille ont pris goût à leur nouveau mode de vie et aiment manger sainement et équilibré. Ainsi, ils continuent de poursuivre leurs efforts… qui n’en sont plus !

Six mois après cette nouvelle vie, le résultat est impressionnant. Sur son compte Instagram, Jesse a publié des photos avant et après le régime, qui prouvent que la diète a bien fonctionné sur l’ensemble de la famille.

En réduisant sa consommation d’alcool, en mangeant plus sainement et en se mettant en sport, le père de Jesse a perdu 25 kg, n’a plus son ventre gonflé et affiche un corps athlétique. Le jeune homme a quant à lui perdu 10 kg, tout comme sa mère. Sa femme, qui était enceinte au moment de la première photo, a perdu 20 kg.

En plus d’être en meilleure santé, les membres de cette famille sont aujourd’hui plus soudés. Père et fils vont faire du sport ensemble et cette épreuve a renforcé tous les liens familiaux.