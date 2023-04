Cette femme de 47 ans confie pourquoi elle ne veut pas d'enfant dans un témoignage touchant

Dans un essai intime publié dans le magazine Insider, une autrice américaine âgée de 47 ans se confie sur son non-désir d’enfant.

«Je n’ai jamais eu envie d’avoir un enfant». Voici les mots de Bobbi Bearce, une autrice américaine de 47 ans. Dans un article publié dans le magazine Insider, cette quadragénaire se confie à cœur ouvert sur non-désir de maternité.

Crédit Photo : Bobbi Bearce

C’est à l’âge de 23 ans que Bobbi Bearce a rencontré son partenaire alors qu’elle voyageait à travers les États-Unis. À l’époque, la jeune femme ne ressentait pas le besoin de devenir mère.

«Le tic-tac de l'horloge biologique ne m'empêchait pas de dormir, et aucune alarme ne s'est jamais déclenchée pour me dire que mon temps était écoulé», explique-t-elle dans son essai.

Avant d’ajouter : «Je ne ressentais aucune pression de la part de mes parents, de mes amis ou du monde qui m’entourait. Par la simple vertu de la biologie humaine et en vivant comme je l’entendais, je n’ai tout simplement jamais eu l’occasion d’avoir des enfants».

À 47 ans, elle ne regrette pas son choix

À l’approche de la trentaine, Bobbi Pearce a remarqué que les injonctions à la maternité étaient omniprésentes dans la société. De son côté, elle n’imaginait pas sa vie avec un enfant.

Aujourd’hui, l’autrice revendique haut et fort son choix : «Je ne sais pas si ma vie aurait été plus épanouissante avec des enfants que celle que j’ai déjà, mais je sais avec certitude que je n’aurais pas pu vivre la vie que j’ai menée».

Crédit Photo : istock

L’auteure de l’assai se sent heureuse, épanouie et totalement libre : «Je ne me sens jamais dépourvue ou insatisfaite (…) S’il existe une autre version de ma vie laquelle je pousse une poussette, je ne la vois pas maintenant, même en plissant les yeux».