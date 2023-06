À 67 ans, la plus belle mamie du monde révèle le secret de sa longévité

Connaissez-vous la plus belle sexagénaire au monde ? Il s’agit de Yasmina Rossi, une femme âgée de 67 ans qui a gardé un corps sublime.

Qui a dit qu’on s’enlaidissait en vieillissant ? Yasmina Rossi, une femme âgée de 67 ans, a décidé de prouver le contraire. À son âge, la Française expatriée en Californie a toujours un sublime corps qui pourrait en rendre jalouses plus d’une. À l’approche de ses 70 ans, la sexagénaire est modèle photo et l’égérie de la boutique en ligne The Deslyn. De plus, elle a été élue la plus belle grand-mère du monde en 2018 alors qu'elle avait 61 ans.

Crédit photo : @yazemeenah

“C’est une femme qui rayonne de santé et de vitalité. Elle est confiante, c’est une artiste visuelle, elle prend soin d’elle-même. La ligne (de vêtements : NDLR) parle avant tout d’une personne qui a bien vécu et bien voyagé. Elle a de l’intelligence et de la confiance et je voulais laisser transparaître cela”, a confié la créatrice de la marque.

Une hygiène de vie irréprochable

Qu’elle soit habillée ou en maillot de bain, Yasmina assume pleinement son corps. Elle est très à l’aise face à la caméra et pour cause : elle a travaillé pour les plus grandes marques comme Yves Saint Laurent, Hermès, Thierry Mugler ou encore Christian Lacroix. Mais comment fait-elle pour conserver un si beau corps à son âge ?

Crédit photo : @yazemeenah

La raison est simple : Yasmina fait attention à sa santé et conserve une hygiène de vie irréprochable. Elle ne consomme aucun aliment transformé ni aucune boisson alcoolisée ou sucrée. Elle mange quotidiennement de l’avocat pour faire le plein de vitamines, est une adepte de l’eau chaude citronnée qui lui donne bonne mine, et s’expose régulièrement au soleil pour préserver son teint hâlé.

Et ses efforts payent car quand on voit les photos de la mannequin, cette dernière ne fait pas ses 67 ans. Des images qui prouvent qu’il n’y a pas d’âge pour se sentir bien dans son corps, belle et désirée.