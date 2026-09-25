Cette femme est «la célibataire la plus convoitée au monde» : elle fait passer des entretiens à ses prétendants et en a déjà rejeté... 5000

Vera Dijkmans se définit comme “la célibataire la plus convoitée au monde”. Pour trouver un petit ami, elle a fait passer des entretiens à 5 000 hommes… et les a tous rejetés.

Vera Djikmans est une star des réseaux sociaux. La jeune femme est suivie par 5,7 millions d’abonnés sur Instagram et 2,7 millions sur TikTok. Malgré sa popularité, elle est toujours à la recherche d’un petit ami et suit une technique précise pour trouver l’homme parfait.

Celle qui se désigne comme “la célibataire la plus convoitée au monde” a en effet annoncé sur son compte Instagram qu’elle cherchait l’amour… et que les candidatures étaient ouvertes !

“J’ai reçu 5 000 réponses”

Vera Djikmans aurait reçu 5 000 demandes d’hommes qui se seraient présentés à elle. Mais malgré toutes ces candidatures, elle les a tous rejetés.

Crédit photo : @veradijkmans / Instagram

“J’ai demandé à des hommes de remplir une candidature pour devenir mon petit ami et j’ai reçu 5 000 réponses. Mais seulement trois correspondaient à mes critères stricts. Je suis sortie avec eux, mais je suis actuellement toujours célibataire. Je suis juste très pointilleuse et j’ai besoin d’un gars qui soit presque parfait. Je ne pense pas que je devrais avoir à faire de compromis sur mes besoins. Je préfère être célibataire jusqu’à ce que je trouve l’homme avec qui je suis censée être”, a-t-elle annoncé.

Sept questions pour trouver l’homme idéal

Pour trouver la bonne personne, Vera a posé sept questions jugées essentielles à ses prétendants. Elle leur demandait s’ils avaient un emploi, s’ils vivaient toujours chez leurs parents, s’ils possédaient une voiture en état de marche, s’ils avaient un plan cul et si elle aurait droit à un dressing en cas de vie commune.

Crédit photo : @veradijkmans / Instagram

D’autres questions étaient également posées sur la culture. Vera leur demandait leur avis sur l’artiste qu’ils préféraient entre The Weeknd, Future, Drake ou Travis Scott, et s’ils aimaient regarder la série Netflix Avatar, le dernier maître de l’air.

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Des conditions pour être son petit ami

En plus de toutes ces questions, Vera recherche des critères bien spécifiques chez un homme. Elle attend que ce soit lui qui organise le premier rendez-vous et que celui-ci soit une expérience inoubliable. Son prétendant devra également lui offrir un cadeau et la traiter comme une princesse.

À l’inverse, certaines choses la rebutent, comme le fait d’envoyer des SMS après 22h. Un homme qui ne prend pas soin de lui, qui ne sait pas gérer ses finances et qui fait de fausses promesses est également rejeté.

Comme elle n’a pas encore trouvé l’homme idéal en suivant cette méthode, Vera a décidé de faire une pause dans ses recherches pour le moment.