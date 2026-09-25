Elle a quitté l'école à 15 ans : aujourd'hui, elle gère des essais cliniques pour près de 70 000 euros par an

En Écosse, une femme ayant quitté l’école à 15 ans gagne désormais un salaire plus que confortable.

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Cheryl Stewart

Une belle revanche !

Cheryl Stewart pensait qu’elle travaillerait à l’usine pour le reste de sa vie. Mais cette Écossaise de 39 ans exerce aujourd’hui un poste à responsabilité accompagné d’un salaire conséquent.

Ses faibles résultats scolaires lui faisaient peur pour l'avenir

Cheryl, qui vit à Blackridge, avait quinze ans lorsqu’elle a quitté les bancs de l’école, rapporte le site LADbible.

À l’époque, elle avait une faible estime d’elle-même. Elle se préoccupait de son avenir en raison de ses difficultés et de ses résultats scolaires, qu’elle décrit comme « faibles à moyens ».

« Je ne pensais pas réussir (…) Je ne fonctionne pas dans un cadre scolaire parce que mon cerveau fonctionne différemment, et je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Il y a beaucoup de pression sur les enfants pour qu’ils réussissent à l’école, mais ce n’est pas la fin du monde si vous n’êtes pas à l’aise avec ces choses-là ».

Cheryl Stewart plus jeuneCrédit Photo : SWNS

Elle enchaînes les jobs alimentaires

La jeune femme a ensuite étudié la photographie dans un établissement spécialisé et a commencé à travailler le week-end dans une usine de saucisses, pensant qu’elle y resterait.

« Je ne pensais avoir l’éducation ou les capacités nécessaires pour faire autre chose. Quand j’ai quitté l’école, je pouvais à peine écrire un e-mail », confie-t-elle.

Six mois plus tard, Cheryl a décidé de se lancer et d’essayer quelque chose de nouveau. Elle a quitté son job alimentaire pour un poste d’assistante administrative commerciale, tout en continuant ses études.

Une fois sa formation terminée, elle a obtenu un contrat à temps plein avant d’être licenciée pour cause de suppression de poste à l’âge de 18 ans.

Dans la foulée, la trentaine a décroché un poste temporaire dans la saisie de données au sein d’une entreprise de recherche médicale, avec un salaire de 14 000 livres sterling (environ 16 000 euros) par an.

Elle était loin de se douter que sa carrière était lancée.

Cheryl StewartCrédit Photo : SWNS

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Elle est aujourd’hui cheffe de projet

Au fil des ans, Cheryl a gravi les échelons. Résultat : elle est devenue cheffe de projet, un poste qu’elle occupe depuis 13 ans.

Malgré son manque de qualifications, elle gère aujourd’hui des essais cliniques pour des médicaments expérimentaux. Son salaire ? 60 000 livres sterling (69 700 euros) annuels.

« Comme j’y travaille depuis l’âge de 18 ans, j’ai simplement pu suivre des formations sur le terrain et apprendre tout ce que j’avais besoin de savoir de cette manière », détaille-t-elle.

Ce n’est pas tout. Elle a écrit des livres pour enfants et un thriller médical, des ouvrages qui ont reçu un accueil enthousiaste.

Pour l’Écossaise, son parcours montre que les capacités scolaires ne font pas tout.

« L’école n’est pas la fin de l’histoire, c’est seulement le début. J’ai rencontré tellement d’obstacles au début de mon parcours, et me voilà, à presque 40 ans, complètement différente de la personne que j’étais au lycée », conclut-elle.

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Emploi

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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