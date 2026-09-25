Votre poubelle est sous l'évier ? Voici l'emplacement que conseille une spécialiste de l'aménagement intérieur

Des experts révèlent l'emplacement le plus hygiénique pour votre poubelle dans votre cuisine

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La poubelle sous l'évier, emplacement à éviter

Généralement, dans la cuisine, nous avons tendance à placer la poubelle sous l’évier. Cependant, cette mauvaise habitude constituerait un véritable risque sanitaire si on en croit les experts.

Où faut-il placer la poubelle dans la cuisine ? La question se pose désormais alors que, pendant longtemps, la réponse semblait évidente. En effet, nombreux sont ceux qui optent pour le côté pratique en plaçant leur poubelle sous l’évier. Cela évite quelques pas de déplacement lorsque vous débarrassez vos déchets alimentaires avant de passer à la vaisselle.

La poubelle sous l’évier, nid à bactéries

Cependant, de la poubelle émane un risque sanitaire qu’il vaudrait mieux éloigner de l’évier et du réfrigérateur. Entre l’odeur désagréable et la nuée de moucherons qui s’établit, ce coin caché concentre humidité, résidus de vaisselle et gouttes de produits vaisselle. Un cocktail apprécié par les bactéries et les mouches des fruits qui prolifèrent dans ce climat.

Où placer la poubelle dans la cuisine ?

Ainsi, les experts recommandent de placer votre poubelle à un autre endroit. Angeles Martinez, du studio Beta Interiorismo, conseille de choisir un emplacement sous la zone de préparation. Autrement dit, dans le meuble bas situé là où se trouvent la planche, le couteau et les épluchures, souvent entre l’évier et la plaque de cuisson. C’est sur ce tronçon de plan de travail qu’apparaissent la majorité des déchets du quotidien.

Glisser la poubelle juste sous ce plan change le geste : les épluchures tombent directement dans le bac, sans allers-retours au coin vaisselle. Les emballages et restes suivent le même chemin, ce qui aide aussi à trier les biodéchets.

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Une solution plus hygiénique

Depuis le 1er janvier 2024, la Loi AGEC impose ce tri à la source, rappelle l’ADEME ; avoir le seau à portée de main le rend bien plus simple. Placer la poubelle sous la zone de préparation agit comme un petit rituel d’hygiène.

Les déchets quittent immédiatement le plan, qui reste dégagé et facile à désinfecter, les sacs se remplissent plus vite et sont sortis plus souvent, l’espace sous évier se libère pour les produits ménagers.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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