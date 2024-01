Maman, cette femme transgenre reçoit de nombreuses critiques à cause de son apparence atypique

En Allemagne, une femme transgenre recouverte de tatouages fait l’objet de nombreuses critiques virulentes sur son apparence. Pire encore, elle est accusée d’être une mauvaise mère.

Lily Lu est une femme transgenre originaire d’Allemagne, dont le corps est entièrement recouvert de tatouages, de piercings et de modifications corporelles. Outre son apparence, cette dernière s’est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Lily Lu ne passe pas inaperçue. Au total, la jeune femme s’est fait retirer les mamelons et le nombril, un doigt, ainsi qu’une partie de l’oreille.

Crédit Photo : Jam Press / Instagram

Comme le précise le Daily Mail, Lily Lu est tatouée sur tout le corps, même les yeux et la langue. Mais ce n’est pas tout ! Elle s’est fait couper la langue en deux et poser des dents en céramique.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette artiste aux multiples facettes affirme que son apparence n’a pas d’importance. Elle considère d’ailleurs son corps comme une collection. Aujourd’hui, la jeune femme se concentre sur sa transition :

«En ce moment, je suis en transition et je change de sexe, passant d'homme à femme, ce qui est aussi une aventure folle et un grand processus de modifications», a-t-elle expliqué. Avant d’ajouter : «Mon but est de vivre et de profiter de la vie».

Elle reçoit des critiques sur son apparence

Sans réelle surprise, Lily Lu n’échappe pas au regard des autres. Interrogée par le média britannique, elle évoque les nombreuses remarques qu’elle peut recevoir à cause de son look et ses tatouages. Elle affirme même que son apparence lui vaut d’être considérée comme une «toxicomane» et un «mauvais parent».

Pourtant, cette mère de famille a un mode de vie sain et équilibré : «Je ne bois pas et je ne fume pas. Je n’ai pas consommé de drogues depuis 20 ans. Je fais du sport tous les jours et je mange des aliments sains. Je participe à des ultra-trails et je suis très active (…)», a-t-elle confié.

Lily Lu possède également plusieurs maisons qu’elle loue. Bien qu’elle s’identifie comme une femme, elle se considère toujours comme le «père» de sa fille : «Je passe beaucoup de temps avec ma fille et je suis un père très attentionné et aimant. Ma fille occupe une place importante dans mes priorités (…)».

Ce qui est certain c’est que Lily Lu compte vivre sa vie comme elle l’entend.

