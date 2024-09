Croyant être en couple avec Brad Pitt, ces deux femmes lui envoient... 325 000 euros

Deux femmes espagnoles ont récemment été victimes d’une arnaque : croyant entretenir une relation sentimentale avec Brad Pitt, elles ont perdu à elles deux 325 000 euros.

Il est très important de faire attention aux personnes à qui l’on parle sur internet et de ne jamais leur donner d’argent si l’on est pas sûr de leur identité et de leurs motivations. Voici une morale dont se rappelleront deux femmes espagnoles victimes d’une terrible arnaque. Croyant parler à Brad Pitt, elles se sont fait soutirer 325 000 euros.

Les escrocs ont contacté ces deux femmes sur un site dédié aux fans de l’acteur et se sont fait passer pour Brad Pitt. La conversation a ensuite continué sur WhatsApp et au fil du temps, les escrocs ont réussi à faire croire à leurs victimes “qu’elles avaient une relation sentimentale” avec leur idôle.

Crédit photo : iStock

Selon les policiers chargés de l’affaire, ce faux Brad Pitt leur promettait “une relation romantique et un avenir ensemble”.

“Les cybercriminels ont étudié leurs réseaux sociaux et dressé leur profil psychologique, découvrant ainsi que les deux femmes étaient vulnérables, présentant des carences affectives et un état dépressif. Ils ont également utilisé des plateformes de messagerie instantanée pour échanger des messages et des courriels avec les deux femmes jusqu’à ce qu’elles croient qu’elles discutaient via WhatsApp avec Brad Pitt lui-même”, a indiqué la police locale.

Les suspects ont été arrêtés

Après avoir acquis la confiance de ces deux femmes, les escrocs leur ont proposé d’investir financièrement dans plusieurs projets, qui n’existaient pas. De cette façon, la première victime originaire d’Andalousie a été escroquée à hauteur de 175 000 euros. La seconde, qui vit dans le Pays basque, a perdu 150 000 euros.

Crédit photo : Getty Images

Une enquête a été ouverte et cinq personnes ont été arrêtées en Espagne. Des perquisitions ont été menées à leur domicile et les policiers ont trouvé des preuves irréfutables : des téléphones portables, des cartes bancaires, deux ordinateurs ainsi qu’un carnet “dans lequel étaient consignées les phrases utilisées par les fraudeurs pour tromper leurs victimes”. Ces personnes faisaient partie du même groupe et les chefs présumés ont également été arrêtés. Les policiers ont pu récupérer 85 000 euros.

Pour rappel, l’usurpation d’identité est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L'escroquerie est quant à elle passible de 5 ans de prison et d'une amende de 375 000 euros.