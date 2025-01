Ce couple lesbien, accusé de ressembler à « une mère et son fils », va accueillir trois enfants malgré les critiques

Lauren et Hannah sont deux femmes mariées qui ont fait une FIV pour avoir un bébé. Désormais en attente de triplés, elles ont lancé une collecte de fonds pour pouvoir accueillir leurs trois enfants.

Lauren est une jeune femme de 31 ans en couple avec Hannah, 29 ans. L’année dernière, les deux femmes ont décidé de se marier pour célébrer leur amour, mais aussi pour une seconde raison : elles voulaient un bébé. Ainsi, le mariage a permis à Hannah d’être reconnue comme parent de l’enfant, qu’elle n’aura pas besoin d’adopter à sa naissance.

Crédit photo : Lauren Kaye / SWNS

Pour avoir un enfant, Lauren et Hannah ont eu recours à une FIV. Pour cela, elles se sont rendues à Chypre et ont payé près de 10 700 euros pour l’intervention. Si elles ont décidé de se rendre dans un autre pays, c’est parce que la FIV au Royaume-Uni était estimée au prix de 25 000 euros, ce qui était bien trop cher pour le couple. Lauren, déjà maman de deux enfants, a accepté de tomber enceinte à nouveau. Ainsi, les ovules fécondées d’Hannah ont été implantées dans l’utérus de Lauren. Trois jours plus tard, la trentenaire a appris qu’elle était enceinte.

Crédit photo : Jam Press / Zoe Mills Photography

Une cagnotte en ligne pour aider les mamans

En plus de cela, Lauren et Hannah ont eu une surprise de taille puisqu’elles ont appris qu’elles attendent… des triplés ! Malheureusement, Hannah a été licencée de façon brutale et inattendue quelques jours plus tard. Pour subvenir aux besoins de leurs bébés et acheter tout le matériel nécessaire, Lauren et Hannah ont lancé une cagnotte en ligne. Elles espèrent réunir 3 000 livres, soit environ 3 500 euros, pour acheter tous les produits essentiels.

Crédit photo : Lauren Kaye / SWNS

Cette difficulté est un obstacle supplémentaire que les deux jeunes femmes ont dû affronter. À l’annonce de leur mariage, elles ont été vivement critiquées sur les réseaux sociaux puisque de nombreux internautes se sont moqués de l’apparence d’Hannah, qui fait beaucoup plus jeune que son âge. En effet, les internautes ont insinué que le couple ressemblait à “une mère et son fils”.

“On me traîte de pédophile. Les gens pensent que Hannah est un garçon de 10 ans. Nous sommes confrontées à ce problème partout où nous allons. Cela arrive souvent, par exemple lorsque nous allons faire nos courses. Ce n’est pas parce qu’elle a l’air jeune qu’elle n’a pas le droit d’être aimée”, a déclaré Lauren au Daily Mail.

Crédit photo : Lauren Kaye / SWNS

Malgré ces critiques, Lauren et Hannah sont très heureuses d’agrandir leur famille. Comme la grossesse de Lauren est à risque, une césarienne a été programmée au mois de juin. D’ici là, les deux jeunes femmes espèrent avoir réussi à récolter les fonds supplémentaires pour prendre soin de leurs trois bébés.

Crédit photo : Jam Press

