Cette maman divorcée ne veut avoir la garde de sa fille que «quand ça l'arrange» et scandalise les internautes

Sur le forum américain Reddit, une mère a partagé son histoire concernant son divorce et la façon dont elle veut gérer la garde de sa fille. Ce qui a beaucoup scandalisé les internautes.

Lorsque des parents divorcent, les enfants sont toujours pris au milieu du conflit conjugal, sans qu’ils n’aient rien demandé. Les parents se séparent pour échapper à une situation devenue invivable, mais qu’en est-il de l’enfant qui n’a pas son mot à dire dans l’équation ?

Si l’on pense généralement que les papas assument moins la garde partagée que les mères, il existe parfois des situations où ce sont les mères qui se défilent. Et cette histoire partagée sur Reddit en est un exemple concret.

Âgée de 33 ans, cette mère d’une fille âgée de 13 ans, a donc témoigné de son histoire pour savoir auprès des internautes si elle endossait bien le mauvais rôle. Séparée du père depuis 11 ans, c’est bien ce dernier qui en a la garde depuis leur divorce.

Divorcée, cette mère ne voit sa fille « que quand ça l’arrange »

En théorie, elle devrait avoir sa fille à charge un week-end sur deux, deux jeudis par mois le temps d’un dîner, et pendant 45 jours consécutifs pendant les vacances. Or de la théorie à la pratique, il y a un gouffre en raison de l’éloignement de son ex-mari, mais aussi de la nouvelle situation maritale de la mère qui s’est remariée et a eu des enfants.

« Mon ex a déménagé, et vit à près de deux heures de chez moi. Je me suis remariée et j’ai trois enfants en bas âge, donc ce n’est vraiment pas pratique pour moi de passer des heures sur la route pour aller chercher ma fille trois fois par mois, et même si mon mari fait parfois le trajet à ma place pendant que je surveille nos enfants, il estime que ce n’est pas sa responsabilité, puisqu’elle n’est pas sa fille. Résultat, je ne la vois pas très souvent, à part pendant l’été ».



Elle explique par exemple que cette année, elle n’a pu voir sa fille que 10 fois car elle est trop occupée avec ses autres enfants.

Forcément, cette attitude est mal prise par sa fille de 13 ans qui pense que sa mère préfère être avec sa nouvelle famille qu’avec elle. Lors de leur dernier moment passé ensemble, l’adolescente lui a signalé qu’elle préférait ne venir que deux semaines au lieu des 45 jours prévus pendant les vacances.



« Je lui ai dit que c’était hors de question, qu’il était important que nous passions du temps ensemble, que ce temps était légalement celui qui m’était accordé, et que, à 13 ans, elle n’avait pas son mot à dire ».

Pas son mot à dire ? À 13 ans, la fille a du répondant et a reproché à sa mère de ne pas prendre la peine de venir la chercher les week-ends et de ne la voir « que quand ça l’arrangeait ».

Les internautes choqués par son attitude

Pas émue par les larmes de sa mère, l’adolescente lui a aussi reproché de pleurer pour la manipuler : « Elle m’a dit que si je voulais vraiment la voir, je ferais l’effort de venir la chercher, et qu’elle avait l’impression que mes autres enfants comptaient plus pour moi. Mais ces derniers vivent avec moi, il est donc normal que je pense à eux en premier. Je lui ai dit qu’elle était ridicule. Depuis elle ne répond plus à mes messages, et je crois qu’elle est blessée ».

Sans surprise, à se plaindre de sa situation sur un forum très populaire, la mère s’est attirée les foudres des internautes qui préfèrent l’alerter. Si elle n’y change rien, la suite pourrait être bien pire : « Ne sois pas surprise si à 16 ans, ta fille demande à revoir votre accord de garde pour ne plus te voir du tout » pouvait-on lire.

Après avoir pris connaissance des avis des internautes, la mère semble avoir pris conscience que c’était à elle de s’ajuster pour le bien de sa fille : « J’ai bien compris que je m’étais mal comportée et que j’avais laissé ma fille aînée au second plan ».

Celle-ci a donc décidé de prévoir une longue discussion avec son ex-mari et sa fille pour améliorer leur relation.