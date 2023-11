Selon une étude, cette mauvaise habitude vous rend moins attirant aux yeux des autres

Des chercheurs ont réalisé une étude sur les comportements à adopter lors d’une première rencontre. Selon les résultats, une mauvaise habitude serait à bannir, car elle nous rendrait moins attirant.

Quand nous rencontrons quelqu’un, nous cherchons généralement à nous montrer sous notre meilleur jour pour faire bonne impression. Cependant, certains comportements que nous avons peuvent être repoussants pour les autres et nous rendraient moins attirant. C’est le cas d’une mauvaise habitude en particulier.

Selon une étude publiée dans la revue scientifique “Personnality and Social Psychology Bulletin”, le fait de mentir nous rendrait moins attirant, et ce même si la personne en face ne sait pas que l’on ment.

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont sélectionné 221 participants âgés de 19 à 68 ans. Tous les participants ont regardé des vidéos d’individus honnêtes et menteurs, sans savoir qui disait vrai. Ils ont pu observer le débit de parole de leurs interlocuteurs, les pauses dans le discours, la variation du volume de la voix ainsi que le comportement non verbal comme les mimiques, le regard et la posture.

Les menteurs seraient moins chaleureux

Après ce visionnage, les participants ont dû répondre à cette question : “Dans quelle mesure êtes-vous attiré(e) par cette personne ?” Les résultats sont sans appel : la majorité des sondés étaient plus attirés par les personnes qui ne mentaient pas. Ils ont également dû répondre à une seconde question : “Dans quelle mesure cette personne est-elle chaleureuse ?” Une fois encore, il a été prouvé que les personnes honnêtes paraissaient plus chaleureuses.

Crédit photo : iStock

Cette étude prouve qu’entre le mensonge et la vérité, il est important de choisir la vérité. Même si la personne en face de vous ne sait pas que vous mentez, elle vous trouvera moins attirant car vous semblerez plus froid et distant sans le vouloir. Une preuve que notre inconscient arrive à déceler le comportement d’une personne honnête et d’un menteur.