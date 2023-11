Cette terrible habitude peut causer la fin de votre couple

C’est une habitude qui est présente chez de nombreux couples et qui peut être un vrai danger sur la durée. Si vous souhaitez sauver votre couple, il y a quelques réflexes à avoir et on vous dit lesquels.

Il y a quelques jours, Le Monde alertait sur l’invasion du smartphone chez les couples. Le média précisait qu’ils sont « 61 % de Français à estimer que leur conjoint passe trop de temps sur son téléphone ».

Une mauvaise habitude qui est pourtant le reflet de notre société dans laquelle nous sommes de plus en plus connectés et scotchés à nos écrans. Sauf que sur la durée, le smartphone peut briser un couple.

En rivant ses yeux sur son smartphone plusieurs heures par jour, c’est se priver délibérément de tout contact avec autrui et de tisser des liens. Un usage trop excessif des écrans peut également avoir un impact sur le bien-être physique et mental tout en compromettant sa carrière ou ses études, rappelle le site Le bon usage des écrans.

Quelques astuces pour limiter son temps d’écran sur smartphone

Pour lutter contre cette habitude qui détruit tout sur son passage, il y a quelques petits gestes à adopter afin de limiter son temps passé devant son smartphone et ainsi, sauver son couple.

Tout d’abord, vous pouvez commencer par établir un temps d’écran limité par jour. Ainsi, vous ne vous autorisez à regarder votre smartphone que durant un temps défini, par exemple en début de soirée après une journée de travail. Le but est de limiter son temps d’écran et de ne pas dépasser deux heures.

Crédit photo : OcusFocus/ iStock

Deuxièmement, évitez à tout prix de ramener votre smartphone dans votre lit. Faites en sorte que votre chambre soit un endroit sacré où le téléphone n’a pas sa place. N’oubliez pas, le téléphone est l’ennemi du couple. Optez plutôt pour un moment de partage avec votre partenaire.

Enfin, si vraiment vous avez du mal à vous éloigner de votre smartphone durant quelques heures, osez le digital détox. Il s’agit d’une méthode de désintoxication numérique permettant de vous couper durant un temps des écrans. Le temps d’un jour ou d’un week-end, prenez un instant pour vivre sans écran. Commencez petit avant d’élargir la durée. Faire une digital détox à deux pourrait peut-être permettre de vous reconnecter à votre partenaire.