« S'ils ne paient pas internet, je change le mot de passe Wi-Fi » : elle apprend à ses enfants comment gérer un budget

Une maman a récemment raconté comment elle éduquait ses enfants en leur apprenant notamment à gérer un budget familial.

Responsabiliser ses enfants le plus tôt possible est un objectif éducatif que tous les parents cherchent à atteindre avec plus ou moins de réussite.

Pour y parvenir, certains n’hésitent pas à employer des méthodes pour le moins originales, mais qu’ils estiment justes voire nécessaires.

Ashleigh Jade fait partie de ces parents exigeants qui éduquent leur progéniture dans l’idée de les préparer à la vie d’adulte.

Elle apprend à ses enfants comment payer les factures pour les responsabiliser

Comme elle l’explique dans une vidéo devenue virale sur TikTok, cette maman a instauré un système astucieux au sein de son foyer pour transmettre à ses enfants la valeur de l’argent tout en leur apprenant comment gérer un budget.

Âgés respectivement de 12, 11, 10 et 9 ans, ces derniers se voient ainsi remettre des faux billets en papier au début de chaque mois et ce petit pécule doit servir à « payer » les factures du quotidien comme les abonnements à internet ou encore à Netflix.

Grâce à cette méthode éducative, les enfants participent virtuellement aux dépenses familiales, apprenant ainsi le sens des responsabilités.

« Une fois qu'ils ont eu leur argent, une fois que tout a été distribué et qu'ils ont reçu leur salaire, ils s'en vont et ils ont tous une liste des factures qu'ils peuvent payer. S'ils ne paient pas, ils n'y ont pas accès. S'ils ne paient pas leur facture Internet, je change le mot de passe du Wi-Fi pour qu'ils n'y aient plus accès », explique ainsi Ashleigh dans sa vidéo, visionnée par 500 000 personnes.

La mère de famille a même étendu ce système aux dépenses alimentaires, ce qui a plutôt été accueilli froidement par ses enfants au début, car ils pensaient devoir y participer en vrai.

« Quand je leur ai dit qu'ils devaient payer pour la nourriture, certains d'entre eux avaient envie de pleurer et quand je leur ai expliqué que c'était de la fausse monnaie et qu'ils n'avaient rien à faire, je leur donnais juste leur argent et ils me le rendaient », explique-t-elle ainsi

Et de conclure, visiblement satisfaite : « Depuis ce jour, les choses ont énormément changé. Ils sont tellement plus attentifs à l'endroit où ils mettent leurs affaires, ils font vraiment plus attention aux choses ».