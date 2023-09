Cette New-Yorkaise dépense 500 dollars de billets d'avion chaque semaine... pour aller à l'école

Si vous aviez la flemme d'aller à l'école dans un simple bus quand vous étiez plus jeune, vous allez avoir des sueurs froides à la lecture des lignes suivantes : une étudiante prend l'avion chaque semaine pour suivre ses cours… et sa vie reste surprenamment active.

Prendre l'avion toutes les semaines pour ne pas louper les cours

Quand on n'a pas la chance d'habiter dans la même ville que celle où l'on fait ses études, on est alors habitué à faire des trajets plus ou moins longs : certains ont donc des souvenirs plus ou moins douloureux du métro ou de ces sacrés RER… mais c'est la vie et d'ailleurs, c'est peut-être même toujours vos cas présentement.

Si vous cherchez à vous rassurer, sachez qu'une jeune femme, Elophia Mengestu, a choisi un trajet des plus compliqués : elle habite à New-York, où elle travaille à temps plein la semaine en tant que responsable marketing, mais étudie un MBA (Master of Business Administration) à Chicago. Et elle ne louperait les cours pour rien au monde : "J'ai toujours été une personne très motivée et épanouie par ma carrière et mon éducation", déclare-t-elle à Insider.

Comme vous vous en doutez, aller de New-York à Chicago n'est pas chose aisée : Elophia prend l'avion tous les week-ends pour aller à l'école. "Je prends habituellement un vol à 6 heures du matin et j'utilise le temps de vol pour étudier parce que j'ai un quiz à chaque cours. Et une fois que j'atterris à Chicago, j'appelle un Uber au centre-ville", détaille-t-elle dans une vidéo TikTok.

Car oui, en plus de son planning ultra-chargé, l'Américaine trouve aussi le temps d'être active sur les réseaux sociaux. Et par planning ultra-chargé, jugez donc vous-mêmes : ses samedis commencent vers 3h du matin pour se préparer et pour prendre son vol de 6h du matin. Son vol dure ensuite deux heures, après quoi, une fois arrivée vers 7h du matin à Chicago, elle met 30 à 50 minutes de trajet en Uber. Son cours commence enfin à 9h du matin. Tout ça, en sachant qu'elle doit rentrer à l'aéroport à 15h.

Un vrai budget pour les transports

Cet aller-retour lui coûte en plus la bagatelle de 500-550 dollars… par semaine. Comme elle n'achète pas ses billets en avance par mesure de précaution (elle ne fait pas confiance aux compagnies aériennes, qui annulent souvent les vols), elle préfère prendre ses tickets au dernier moment, ce qui est forcément plus couteux.

"Ça coûte extrêmement cher et ça fait du mal à mon compte bancaire tous les jours, croyez-moi", a-t-elle déclaré. "Je dois constamment établir un budget très strict pour que je puisse faire tout ça, mais encore une fois, c'était l'école de mes rêves." Ça, c'est de la détermination pour décrocher son diplôme.