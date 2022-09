Cette technique est la plus efficace pour calmer un bébé qui pleure, selon la science

Des chercheurs japonais et italiens ont trouvé la méthode la plus efficace pour calmer un bébé qui pleure, et elle ne dure que 15 minutes.

Quand un bébé pleure, il n’est pas toujours évident de le calmer. Si ses pleurs ne sont pas liés à un sentiment de faim ou d’inconfort, certains parents ne savent pas comment faire pour que leur enfant arrête de pleurer.

Selon une étude menée par des chercheurs japonais et italiens, il existerait une méthode particulièrement efficace pour calmer un bébé qui pleure. Cette technique serait la meilleure de toutes et pourrait sauver de nombreux parents épuisés et désespérés.

Pour réaliser cette étude, les chercheurs ont analysé le comportement du bébé avec des enregistreurs vidéo et des moniteurs cardiaques. Ils ont également étudié quatre méthodes différentes qui permettent de calmer un bébé : le tenir assis, le mettre dans son lit, le tenir en marchant ou le bercer dans une poussette. Parmi ces méthodes, l’une d’entre elles serait la meilleure.

Comment calmer un bébé qui pleure ?

Pour calmer un bébé qui pleure, il est conseillé de le prendre dans ses bras et de se promener avec lui pendant cinq minutes, en veillant à ce qu’il soit toujours en mouvement, sans geste brusque. Ensuite, il faut s’asseoir et le tenir contre soi pendant cinq à huit minutes avant d’aller le coucher.

« Les pleurs excessifs, surtout la nuit, sont une source majeure de stress pour les parents. Cette méthode d’environ 15 minutes mérite d’être essayée avant que les parents ne commencent à s’inquiéter sérieusement de ce qui ne va pas chez leur bébé », a déclaré Kumi Kuroda, chercheuse au Riken Center for Brain Science, au Japon.

Ainsi, l’étude prouve que le meilleur moyen de calmer un bébé qui pleure est de le mettre en mouvement, en le portant ou en le berçant pendant plusieurs minutes. Pour éviter que l’enfant ne recommence à pleurer une fois couché, il faut veiller à bien s’asseoir après l’avoir promené, et ce même s’il s’est endormi.

« Ce qui a aidé, c’est de s’asseoir avec le bébé endormi pendant cinq à huit minutes après l’avoir promené pour qu’il entre dans une phase de sommeil plus profonde », a indiqué la chercheuse.

Après ces 15 minutes passées aux côtés de votre enfant, ce dernier devrait enfin avoir retrouvé son calme.