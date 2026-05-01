Cette tiny house de luxe à 165 000 € a tout ce qu'il faut pour rivaliser avec une vraie maison

Aux États-Unis, le constructeur Tru Form Tiny vient de dévoiler son nouveau modèle baptisé Urban Gable Park, une tiny house haut de gamme plus large que la moyenne et conçue pour offrir le confort d'un véritable appartement, sans aucun compromis.

Une mini-maison qui en a fini avec les compromis

Vivre dans une tiny house, ça rime souvent avec sacrifices : plafonds bas, mezzanines acrobatiques, cuisines minuscules… Mais pas avec celle-ci. Le fabricant américain Tru Form Tiny, qui fête ses 10 ans cette année, vient de présenter son tout dernier modèle : l'Urban Gable Park, une tiny house haut de gamme qui repousse les codes habituels du genre, indique le site spécialisé Yanko Design.

Première particularité : ses dimensions. Là où la majorité des tiny houses américaines ne dépassent pas 2,60 mètres de large, ce nouveau modèle s'étire sur 9 mètres de long et 3,30 mètres de large. Un demi-mètre supplémentaire qui change absolument tout à l'intérieur.

Les pièces respirent. La chambre dispose enfin d'une vraie hauteur sous plafond. Et le salon peut accueillir un véritable canapé sans qu'il ne ressemble à une pièce de Tetris. Le seul inconvénient ? Cette largeur impose un permis spécial pour la circulation routière, mais comme l'Urban Gable Park est conçu pour rester sédentaire une fois installé, ce n'est pas vraiment un problème.

Un intérieur digne d'un appartement de standing

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À l'intérieur, l'aménagement n'a rien à envier aux logements traditionnels. La cuisine est entièrement équipée avec des placards en érable massif, plaque de cuisson à induction, frigo grande taille et lave-vaisselle, le tout intégré dans une alcôve traitée à la chaux pour un rendu très tendance.

La salle de bain joue elle aussi dans la cour des grands : vasque en béton, sol en terrazzo, robinetterie noir mat, douche à l'italienne et combo lave-linge/sèche-linge superposé. Côté chambre, un détail rare à cette échelle : elle dispose d'un accès direct sur une terrasse extérieure privée, parfaite pour profiter d'un café au lever du soleil.

Le tout est complété par un porche couvert qui prolonge l'espace de vie vers l'extérieur, donnant à l'ensemble un vrai cachet de petite maison résidentielle. Posée sur une remorque à quatre essieux, l'Urban Gable Park est commercialisée à partir de 174 000 dollars, soit environ 165 000 euros. Un budget conséquent, mais qui devient cohérent au regard des matériaux et de la finition. Une chose est sûre : la tiny house n'a clairement plus rien à voir avec ses ancêtres en kit.