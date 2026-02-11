Dans ce village, des retraités paient 900 euros par mois pour vivre dans des tiny houses

Tiny home au Texas

Au Texas, un village se compose de mini-maisons accueillant des résidents retraités. Ils y vivent en communauté et pour un prix bien moins élevé que pour des maisons classiques.

Un village de mini-maisons pour les retraités

Les tiny home font de plus en plus d’adeptes. C’est ainsi le cas aux États-Unis où il existe carrément un village dans lequel vivent des retraités. Le Liberty Tiny Village, fondé en 2022, se situe à Aubrey, au Texas, et s’étend sur 3 hectares.

Le Liberty Tiny Village se compose d’une communauté de personnes âgées de 55 ans et plus. Toutes vivent dans des tiny home. La folie des mini-maisons ne désemplit pas outre-Atlantique. Comme le révèle le Business Insider, les 11 maisons sont occupées.

Il faut dire qu’elles présentent certains avantages, malgré leurs 37 mètres carrés : elles sont plus abordables et les résidents bénéficient d’une exonération de taxe foncière.

Des mini-maisons moins onéreuses qu’une maison classique

Liberty Tiny VillageCrédit photo : Business Insider

Cependant, l’emplacement pour une mini-maison à Liberty Tiny Village est onéreux. Il faut compter entre 75 000 et 160 000 dollars (62 000 et 134 000 euros). Même si c’est élevé, cela reste toujours moins cher que le prix moyen d’une maison au Texas, à savoir 360 051 dollars (302 000 euros).

Tiny home, salonCrédit photo : Business Insider

Les résidents du village paient ainsi chaque mois 950 dollars (797 euros) l’emplacement. Mais cela comprend « l'eau, l'entretien des espaces verts, le Wi-Fi, les ordures ménagères et l'assainissement », précise The Sun US.

« Les personnes âgées peuvent ainsi acquérir une de ces maisons, la payer, et le loyer de l'emplacement sera moins cher qu'un appartement, voire même qu'une résidence pour personnes âgées », estime Kristene Newton, la conceptrice des mini-maisons.

Tiny home, cuisineCrédit photo : Business Insider

En tous cas, les résidents y trouvent leur bonheur. Les mini-maisons peuvent comprendre jusqu’à deux chambres et une salle de bains. Certains ont même pu y installer des dressings et des cheminées. Surtout, un tel village permet à des personnes seules et quelques peu âgées de profiter de leur liberté tout en étant entourées d’une communauté bienveillante. « Ici, on veille les uns sur les autres », ponctue une résidente.

