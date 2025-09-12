Changement d'heure : quand passerons-nous à l'heure d'hiver cette année ?

Par ·

Une personne règle un réveil

Alors que la rentrée scolaire a eu lieu, une question se pose : quand passerons-nous à l’heure d’hiver cette année ? Réponse.

Le changement d’heure est un bouleversement dans le quotidien de nombreux Français car il peut décaler notre rythme biologique. À l’origine, cette mesure a été prise suite au choc pétrolier de 1973. Le passage à l’heure d’été devait permettre de réaliser des économies d’énergie en réduisant le temps d’éclairage artificiel le soir. Depuis, cette mesure est restée et, même si elle crée des débats certaines années, elle est toujours maintenue.

Un réveil près du litCrédit photo : iStock

Face à ce changement, une question se pose : à quelle date passerons-nous à l’heure d’hiver cette année ? Réponse tout de suite.

Le passage à l’heure d’hiver

Cette année, le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre. À 2 heures du matin, nous allons reculer d’une heure, ce qui signifie qu’il sera 1 heure. Bonne nouvelle pour les dormeurs : nous allons donc gagner une heure de sommeil !

Une femme dort dans un litCrédit photo : iStock

Si vous redoutez le passage à l’heure d’hiver, il existe quelques conseils à appliquer pour bien vous préparer. Anticipez le changement d’heure comme un jetlag en vous couchant un peu plus tôt la semaine précédent le passage à l’heure d’hiver. Prenez l’air frais le matin et exposez-vous à la lumière du jour pour régler votre horloge biologique. Pensez également à avancer l’heure du dîner et à éviter les écrans pour favoriser l’endormissement.

Pour rappel, vous n’aurez pas besoin de changer l’heure sur votre smartphone puisque cela se fera automatiquement. En revanche, selon Notre Temps, vous aurez peut-être besoin de modifier l’heure sur certains de vos appareils comme votre four, votre réveil, votre montre et vos horloges.

Si vous préférez l’heure d’été, il faudra patienter jusqu’au 29 mars 2026 avant de régler à nouveau votre montre.

Source : Notre Temps
