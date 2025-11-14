Chauffage : voici à partir de quelle température vous devez rallumer le radiateur

Chaque année, c’est la même rengaine : “Bon… on rallume quand ?”. On regarde par la fenêtre, on se dit qu’il fait frais, mais pas au point de tout remettre en route. Et puis on attend, on attend… sauf qu’au bout d’un moment, la maison reste à 19 °C, parfois un peu moins, et on garde le pull toute la journée sans même y penser. C’est souvent là qu’on réalise que le logement ne se réchauffe plus tout seul. On a beau faire les malins et retarder pour économiser deux euros, on finit par grelotter pour rien. On traîne avec un plaid, on râle un peu, et on se dit qu’au final, on aurait peut-être dû rallumer hier.

Et encore, ça dépend tellement du rythme de chacun. Quelqu’un qui bouge tout le temps ou qui n’est presque jamais à la maison ne va même pas remarquer la différence. Alors que si vous êtes beaucoup chez vous, posé, en train de bosser ou de regarder un écran… là, oui, la fraîcheur se fait sentir beaucoup plus vite. Les fameux 19 °C deviennent un peu limite. C’est à ce moment-là qu’on commence à regarder le radiateur de travers et à se dire : “Bon… je mets juste un petit coup, ça fera pas de mal”.

Pourquoi 19 °C, ça reste juste un repère (pas une vérité gravée dans le marbre)

On entend partout que 19 °C serait la température parfaite. Mais soyons honnêtes : dans certains logements, 18 °C suffisent largement. Parce que l’isolation est bonne, parce que le soleil tape bien dans les fenêtres, ou juste parce que les murs gardent la chaleur. Et dans d’autres endroits, on peut être à 19 °C et avoir l’impression qu’il fait déjà froid, simplement parce que les murs sont humides ou qu’un courant d’air se faufile quelque part. Bref, ce truc des 19 °C, c’est une indication, pas une loi de la nature.

Et puis tout le monde ne vit pas le froid pareil. Il y a les gens qui ont toujours chaud, même en plein hiver, et ceux qui attrapent un frisson dès qu’il y a un souffle d’air. Le confort thermique, ce n’est pas une science exacte. Si vous êtes congelé à 18,5 °C, il n’y a aucune médaille pour avoir tenu jusqu’à 19. Vous rallumez, point.

Les détails bêtes qui rendent une pièce plus froide qu’elle ne l’est

On regarde le thermomètre, mais franchement, il ne raconte que la moitié de l’histoire. L’humidité, par exemple, peut rendre une pièce à 19 °C beaucoup plus froide qu’il n’y paraît. On peut avoir l’impression d’être à 17. À l’inverse, dans un endroit sec, la même température passe beaucoup mieux. C’est le genre de truc qu’on découvre un soir sans prévenir.

Et les courants d’air… parlons-en. Parfois, ce n’est même pas une fenêtre mal fermée : juste un joint fatigué, une porte qui laisse passer un petit souffle glacé. Et ça suffit pour vous faire avoir froid aux jambes en regardant la télé sans comprendre pourquoi. C’est en posant la main près d’une fenêtre qu’on réalise : “Ah oui, ok, ça vient de là.” Et ce n’est même pas le chauffage qui manque, juste ce petit courant qui flingue le confort.

Les trucs à vérifier avant de rallumer pour de bon

Avant de remettre les radiateurs en route, un petit tour du logement ne fait pas de mal. Rien de technique : juste vérifier les fenêtres, les portes, les joints — voir si quelque chose laisse filer l’air froid. Purger les radiateurs si vous en avez, c’est vite fait et ça change déjà beaucoup, surtout si l’un d’eux chauffait mal l’hiver dernier.

Pour ceux qui ont une pompe à chaleur ou un système soufflant, un simple nettoyage des filtres peut améliorer la chaleur sans toucher au thermostat. Et pour le reste, combler un petit jour sous une porte ou mettre un boudin isolant, ce n'est pas sorcier. Ces petites bricoles, mises bout à bout, évitent parfois de rallumer trop tôt.

Et quand vous remettrez enfin le chauffage, au moins vous saurez que la chaleur restera vraiment chez vous, au lieu de filer dehors. Le but, ce n’est pas de jouer les héros du froid, juste d’éviter de chauffer pour rien. Et ça, on peut tous s’en réjouir.