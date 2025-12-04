Une mère héroïque sauve le propriétaire d'une maison en feu... et meurt dans l'incendie avec son fils

Ce week-end, un drame terrible a eu lieu à New York où une mère et son fils ont péri dans l’incendie d’une maison après avoir secouru le propriétaire du bien.

Dimanche 30 novembre, un incendie s’est déclaré dans une maison située à Long Island, dans l'État de New York.

Alors que la fumée se propageait dans les pièces, une mère héroïque n’a pas hésité à braver le danger pour sauver le propriétaire du bien, avant de périr en retournant chercher son propre enfant, rapporte People.

Credit : News 12/Youtube

Une opération de sauvetage délicate

À leur arrivée, les pompiers ont constaté que les deux étages de la bâtisse étaient en proie aux flammes. Témoin de la scène, un résident a informé les premiers intervenants que deux personnes étaient piégées au deuxième étage.

Face à cette situation, les secouristes ont tenté à plusieurs reprises de rejoindre les victimes, mais ont été contraints de se retirer en raison des conditions jugées trop dangereuses.

« Plusieurs lances à incendie ont été déployées et les pompiers se sont frayé un chemin à l'intérieur du bâtiment pour éteindre le feu », a indiqué le service des pompiers volontaires de St. James dans un communiqué de presse.

Avant d’ajouter :

« Tous les efforts ont été déployés pour atteindre les résidents piégés, mais l'intensité du feu a rendu la tâche impossible ».

Elle sauve un vieil homme et meurt avec son fils

Les victimes, identifiées par la suite comme étant Christine Lehmann, 52 ans, et son fils, Nicholas Lehmann, 25 ans, sont toutes deux décédées dans l’incendie. Ronald Montagna, le propriétaire de la maison âgé de 91 ans, a été transporté à l'hôpital le plus proche pour inhalation de fumée et brûlures.

Selon News 12 Long Island, le nonagénaire vivait dans cette propriété à deux étages et louait des chambres à quatre autres résidents. Certains d'entre eux étaient absents lorsque l’incendie a eu lieu.

De son côté, Christine se trouvait dans la maison avec son fils, qui lui rendait visite pour les vacances, selon un locataire. Anthony Capasso revenait de son repas de Thanksgiving, dans le Connecticut, lorsqu'il a appris ce qu'il se passait et s'est précipité sur les lieux, selon WNBC.

Il a déclaré au média que Christine avait d'abord aidé son propriétaire à sortir du bâtiment, avant de retourner à l'intérieur pour sauver son fils.

« Elle est descendue, a pris l'extincteur, l'a fait sortir et a appelé son fils. Apparemment, il avait ses écouteurs et elle est remontée et n'est jamais redescendue », a-t-il expliqué.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de ce drame.